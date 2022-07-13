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高雄捷運岡山路竹2階B段環評過關 可望7年後全線通車
行政院環保署今天召開視訊會議審查「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線（第二B階段）環境影響說明書」，順利通過環評委員會審查。高市捷運局指出，路竹湖內段完成「最後一哩路」，如後續綜合規畫報告順利核定，岡山路竹延伸線將朝118年全線完工通車的目標邁進。
高雄捷運紅線目前通車至南岡山站，岡山路竹線第一階段工程施工中。捷運局吳義隆指出，路竹至湖內段（第二階B段）的起點銜接南路竹（RK6）站，沿途行經路竹區中山路至湖內區中山路一段，全長3.79公里，共設置2座高架車站，第二B階段環境影響說明書是未來行政院核定綜合規劃報告的重要關鍵。
高市府副秘書長王啟川表示，今日環境影響評估423次大會審查，後續將依委員建議與審查結論補充納入定稿，作成環評報告書，送主管機關認可；針對環評委員建議事項，捷運局將盡最大的努力進行各項生態環境保護措施，未來施工也會落實環評承諾事項，減輕施工對地方的影響。
高雄捷運岡山路竹延伸線（第二B階段）環境影響說明書4月6日進行初審，被要求針對土石方量估算方式及堆置、車站出入口及連通道規劃、台1 線拓寬施工期程、噪音增量及振動影響、施工機具車輛自主管理標章落實管理等項目改善。
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