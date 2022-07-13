快訊

新竹輪胎行縱火釀8死 陳彥翔遭法院收押禁見

大亨砸3.8億元買陽明山45年別墅 專家：這點吸引人

傳承茂林里部落文化 高市原民會辦課程培訓青年

中央社／ 高雄13日電

茂林區茂林里部落擁有獨特原住民文化，屬於瀕危語言族群，為保護文化傳承，高市原民會與部落合作開設狩獵文化課程，由部落耆老帶領部落青少年學習文化與技藝。

高雄市原民會對中央社記者表示，茂林區茂林里部落擁有高雄市獨有的原住民文化，雖官方畫分為魯凱族，但語言、文化及祭儀、傳說等都有別於屏東及台東的魯凱族，屬於瀕危語言族群。

原民會表示，為保護茂林里部落文化傳承，結合高雄市原住民族部落大學培育原住民文化人才的計畫，7月11日起至13日開設「茂林部落狩獵文化」課程，約有30名部落男性及約15名部落女性參與。

30名部落男性年紀約11歲到25歲，主要由部落耆老及老獵人們帶領，學習捕獵技能、認識狩徑、植物、搭建獵寮、辨識山林符號及勇士舞等山林智慧及文化。15名部落女性則學習做傳統小米束、祭典前夕學習編花環等技藝。

原民會表示，狩獵文化課程是讓部落青年學習在地獵人長久以來累積的傳統智慧，學習適應山林環境，並重視及敬畏山林生態及動植物，培養年輕一代族人透過親身體驗，以延續保育自然資源的觀念。

茂林里部落會議主席詹忠義表示，文化復振及傳承需要部落、公部門及各方的協助。這次課程部落總動員，由部落長老帶著青年們學習文化，相信透過課程培育文化人才，對於傳承部落文化有相當大的助力。

原民會表示，30、31日還將於茂林里舉行祭典儀式，呈現包含族語傳承工作、成年禮、祭儀展演、傳統競技競賽等內容，也透過慶祝祭儀，讓部落青年學習及參與傳承文化工作。

原住民 語言 青年

延伸閱讀

高市校園霸凌「一支獨秀」 柯志恩問陳其邁 ：知道問題有多嚴重嗎？

原民會主委出訪加拿大 加國憲法原民分類可供台灣參考

西拉雅案 原民會主委：98萬平埔族群與58萬原住民族有重大差異

西拉雅族想跳自己的舞納原民 原民會：應考量漢化程度

相關新聞

影／金門料羅港區圍堤造地 17公頃新生地耗資12.4億

「料羅港區北碼頭區圍堤造地工程」今天舉行開工動土典禮，工程採分區填築方式，增建料羅港區近17公頃的新生土地，總工程經費為...

再現忘憂系美景 雙流瀑布15日重新開放

屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區，通往雙流瀑布步道，經封閉區域進行整建工程，在15日重新開放，提升瀑布平台的舒適安全性，...

不滿高雄大社石化區降乙編案延宕 居民向內政部提訴願

高雄大社石化工業區降乙編案送入內政部3年沒有結論，環團人士不滿9家石化廠持續危害居民健康，昨向內政部營建署提出訴願，今早...

2022屏東空中嘉年華 「上面視野」鳥瞰山海美景

從空中視野看屏東山海美景，屏東縣府七月起規畫系列屏東空中嘉年華活動，7月22日到24日在恆春機場正式揭幕，並首度邀請超輕...

藍綠共同催生高醫岡山醫院 陳其邁：建設都不分黨派

高雄醫院大學附設高醫岡山醫院一期醫療大樓新建工程今天舉辦上梁典禮；北高雄藍綠營市議員幾乎全員出席，媒體問及市長陳其邁，醫...

金湖市場推「半價銅板購」活動 民眾大排長龍搶好康

受到疫情衝擊，傳統市場的顧客銳減，為了促進市場經濟，經濟部舉辦「半價銅板購」的行銷活動，金湖鎮公有零售市場也加入行列，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。