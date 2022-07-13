影／金門料羅港區圍堤造地 17公頃新生地耗資12.4億

「料羅港區北碼頭區圍堤造地工程」今天舉行開工動土典禮，工程採分區填築方式，增建料羅港區近17公頃的新生土地，總工程經費為12.4億，金門縣長楊鎮浯表示，工程竣工之後，將可大大提高港區腹地，強化料羅港埠發展。

開工動土典禮由金門縣長楊鎮浯和行政院金馬服務中心執行長翁明志、金湖鎮長陳文顧、港務處長何佩舉等人同持鏟動土，祈求工程平安順利。

楊鎮浯表示，料羅港早期為軍民共用的港口，現在除了是台金航線的貨運港口外，更是兩岸小三通主要貨運分流中心及中轉港口，在推動海運快遞及電商物流上佔據重要樞紐地位。但是近年來港口受到自然回淤影響，航道水深不足日趨嚴重，船舶進出偶有觸底情事發生。

楊鎮浯說，該工程歷經近十年之規劃、環境影響評估、水下文化資產調查、海岸管理法審議、港區範圍擴大及工程設計等作業過程，期間也與地方鄉親及專家學者積極討論溝通，並排除各界對開發所造成之影響與疑慮。

金門縣港務處表示，這項工程總工程經費12.4億，由台灣工程顧問公司設計監造，在地禾宏營造公司承攬；目的為改善料羅港面臨航道淤淺致水深不足且港區疏濬土方無處收容處置的問題，並預畫為未來海運快遞及物流倉儲之基地。

工程完成後可提升料羅港區之船舶航行安全，未來還將持續收容港口浚挖土方，採分區填築方式，增建料羅港區近17公頃的新生土地，用以發展物流倉儲中心，建立小三通快遞貨運中轉港地位，為金門奠定兩岸經貿發展特區之發展基礎，帶動關聯產業升級。