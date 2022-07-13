大社石化降乙編拖3年 居民提訴願促內政部出面

地球公民基金會今天上午偕大社、楠梓區居民舉辦記者會，抗議高雄大社石化工業區變更乙種工業區已延宕3年，大社居民只得以行政救濟提起訴願，希望內政部儘速處理。

內政部營建署官員回應表示，目前在產業發展、就業機會，以及環境保護、居民健康4大議題、兩大面向部分，仍無法聚焦；相關議題已請經濟部工業局找高市府、當地業者來做討論，希望提出具體協商方案，後續營建署做審查也會比較客觀。

大社環境守護聯盟、地球公民基金會上午和多名大社區、楠梓區居民與地球公民基金會共同到行政院南部服務中心前舉行記者會，並決定依法提起訴願，控訴內政部未依都市計劃法第19條第2項規定，在60天內完成大社石化工業區降乙編審議。

地球公民基金會新聞稿指出，副執行長王敏玲認為內政部營建署都委會從民國108年召開「變更高雄市大社都市計畫（特種工業區附帶條件規定專案通盤檢討）案」專案小組會議，開了3次卻還不能做出降乙編決定，呼籲行政院南部聯合服務中心應協調地方重大建設推動，以促進南北均衡發展。今天提出訴願書便是忍無可忍，也是給政府最後一次機會。

大社環境守護聯盟訴願案代理人方彥鈞說明，昨天已寄出訴願書給內政部，控訴營建署藉由程序卡住大社工業區土地降編案，地方政府和居民都在等內政部做決定，但內政部僅把皮球踢給經濟部和高雄市政府，根本是濫權和拖延。內政部握有最終決定權力，就應該扮演好案子的協調者角色，盡速落實大社工業區土地變更案的核定。

時代力量高雄市議員林于凱質疑，大社工業區降乙編案從108年3月高市府核定送至內政部至今，依然無法達成決議，在地居民等不到遷廠承諾的執行；內政部不應以拖待變，必須會同高市府、經濟部召開協調會，對於在地居民及廠商交代明確的處理方向，不能讓大社鄉都市計畫書形同虛設，而是應設法讓工業區轉型、讓廠商提前準備因應，而非又放任時間流過，再次讓對居民的承諾跳票。