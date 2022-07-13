響應中央半價銅板購 金門金湖市場重現人氣

響應經濟部「半價銅板購」行銷活動，金門縣金湖鎮公有零售市場加入行列，市場今天出現難得的人潮，攤商個個笑呵呵。鎮公所提醒民眾把握機會，相揪提振景氣。

傳統市場受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，顧客減少許多，為了促進市場經濟，經濟部舉辦「半價銅板購」行銷活動，金門地區由金湖鎮公有零售市場搶先登場。

金湖鎮長陳文顧上午在金湖公有零售市場自治會會長陳翠菊陪同下來到市場，看到新鮮漁獲一字排開，還有滿坑滿谷的蔬果青菜，攤商熱情吆喝，民眾仔細挑選，傳統市場重現睽違多時的人氣，熱鬧滾滾。

陳文顧受訪表示，受疫情影響，傳統市場人潮明顯變少，營業額大概掉了3至5成，經濟部為提升傳統市集商機，在7月舉辦「半價銅板購」行銷活動，金湖鎮公有零售市場自治會也共襄盛舉，一起來振興市場經濟。

陳文顧提醒民眾，只要在7月每週三活動當天，到市場以50元銅板購買活動專用票券1張（1人1次限購1張），並在市場內消費下，即可抵用100元，每週三固定提供400張，售完為止，4週合計有1600張。陳文顧揪民眾把握這難得的機會，一同振興經濟。

陳翠菊也說，好長一段時間內，市場裡的攤商甚至比前來採買的人還多，看到今天的人潮，促進消費同時也帶動地區經濟，覺得很開心，盼日後還能辦理類似的提振景氣活動。