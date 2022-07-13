史上頭一遭！金門農工男籃全國中學校際籃球賽奪冠

111年全國中學校際籃球賽歷經連日精彩賽事，金門農工男籃昨日一舉摘下冠軍，不僅創下金門農工男生籃球隊史上全國賽事第一冠，也創下金門籃球史上高男全國賽事最佳紀錄，消息傳回金門，鄉親跟校友都相當開心。

金門農工男子籃球隊，此次由校長林學金領隊、體育組長黃嘉維、總教練洪維航、助理教練林子揚帶領球員黃鉑融、王正豪、翁世杰、李坤源、林俊諴、楊人翰、翁紹真、邱紀廷、徐聖祐、張弘彥、陳書安、吳晨恩、吳品言、胡宸愷赴台展開為期6天的比賽，金門農工接連過關斬將，預賽碰上仰德高中、來義高中皆拿下勝利晉級決賽。

決賽遇上竹圍高中也透過強硬的防守拿下勝利晉級八強，八強首戰遇上來勢洶洶的葳格高中，上半場呈現拉鋸戰，金門農工靠著快速的轉換快攻，拿下勝利晉級四強決賽。

校方表示，在四強賽中，金門農工碰上同樣來自離島的馬公高中，金門農工一如往常用壓迫式的防守造成對方失誤，拉開比分拿下比賽，晉級總冠軍賽。

冠軍賽的對手是來自地主球隊的苗栗高中，開賽前就能預期這是一場強度非常高以及激烈的比賽。決賽開始因對方身材的優勢以及紮實的基本功，讓金門農工吃足苦頭，上半場暫時落後。

直到下半場第三節，金門農工靠著優異的體能，不斷的壓迫防守，明顯的看出苗中體能下滑，透過多次的轉換快攻要回領先，同時金門農工後面也把握了關鍵的出手，最終鐘響，比賽結束，52比47分勝出，力克地主隊苗栗高中。