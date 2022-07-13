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史上頭一遭！金門農工男籃全國中學校際籃球賽奪冠

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
111年全國中學校際籃球賽經過多日精彩賽事，由金門農工男籃摘下冠軍。 圖／金門農工籃球隊提供
111年全國中學校際籃球賽經過多日精彩賽事，由金門農工男籃摘下冠軍。 圖／金門農工籃球隊提供

111年全國中學校際籃球賽歷經連日精彩賽事，金門農工男籃昨日一舉摘下冠軍，不僅創下金門農工男生籃球隊史上全國賽事第一冠，也創下金門籃球史上高男全國賽事最佳紀錄，消息傳回金門，鄉親跟校友都相當開心。

金門農工男子籃球隊，此次由校長林學金領隊、體育組長黃嘉維、總教練洪維航、助理教練林子揚帶領球員黃鉑融、王正豪、翁世杰、李坤源、林俊諴、楊人翰、翁紹真、邱紀廷、徐聖祐、張弘彥、陳書安、吳晨恩、吳品言、胡宸愷赴台展開為期6天的比賽，金門農工接連過關斬將，預賽碰上仰德高中、來義高中皆拿下勝利晉級決賽。

決賽遇上竹圍高中也透過強硬的防守拿下勝利晉級八強，八強首戰遇上來勢洶洶的葳格高中，上半場呈現拉鋸戰，金門農工靠著快速的轉換快攻，拿下勝利晉級四強決賽。

校方表示，在四強賽中，金門農工碰上同樣來自離島的馬公高中，金門農工一如往常用壓迫式的防守造成對方失誤，拉開比分拿下比賽，晉級總冠軍賽。

冠軍賽的對手是來自地主球隊的苗栗高中，開賽前就能預期這是一場強度非常高以及激烈的比賽。決賽開始因對方身材的優勢以及紮實的基本功，讓金門農工吃足苦頭，上半場暫時落後。

直到下半場第三節，金門農工靠著優異的體能，不斷的壓迫防守，明顯的看出苗中體能下滑，透過多次的轉換快攻要回領先，同時金門農工後面也把握了關鍵的出手，最終鐘響，比賽結束，52比47分勝出，力克地主隊苗栗高中。

金門農工男子籃球隊也感謝金門縣府、金門農工大家長林學金校長以及學校行政團隊給予籃球隊大大的支持，同時謝謝每位支持球員們的家長、朋友在每場比賽為球員加油吶喊，也感謝兩位教練每日的艱辛指導，最後更要感謝球員們為大家帶來精彩的賽事、拿下冠軍，更為金門高中組籃壇締造歷史。

金門農工男籃於昨日摘下全國中學校際籃球賽冠軍，為金門高中組籃壇締造歷史。 圖／金門農工籃球隊提供
金門農工男籃於昨日摘下全國中學校際籃球賽冠軍，為金門高中組籃壇締造歷史。 圖／金門農工籃球隊提供

金門 馬公 體育

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