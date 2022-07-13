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再現忘憂系美景 雙流瀑布15日重新開放

中央社／ 屏東縣13日電
雙流瀑布。 聯合報系資料照
雙流瀑布。 聯合報系資料照

屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區，通往雙流瀑布步道，經封閉區域進行整建工程，在15日重新開放，提升瀑布平台的舒適安全性，忘憂美景也將再現。

屏東林管處今天發布新聞稿指出，雙流瀑布是雙流國家森林遊樂區瀑布步道的終點，也是來訪遊客主要目的地。瀑布平台長年受水氣影響及遊客踩踏，必須進行整建維修，為強化設施安全性，整建工程以不增加結構負擔，擴大瀑布平台範圍、增設休憩區域及加強結構安全。

此外，園區也力求視覺穿透及耐候性，採取兼具強度佳及視覺軟性的材料，遊客常接觸的扶手及座椅選用國產材，給人溫暖且自然感受。

屏東林管處表示，暑假到來，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，瀑布平台整建工程完工，預計在15日重新開放，不僅提供與自然相融的景物，也提升遊憩舒適性且安全性。

屏東縣 森林遊樂區 疫情

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