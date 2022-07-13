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不滿高雄大社石化區降乙編案延宕 居民向內政部提訴願

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
大社環境守護聯盟會同地球公民基金會人員在行政院南服中心表達不滿。記者徐白櫻／攝影
大社環境守護聯盟會同地球公民基金會人員在行政院南服中心表達不滿。記者徐白櫻／攝影

高雄大社石化工業區降乙編案送入內政部3年沒有結論，環團人士不滿9家石化廠持續危害居民健康，昨向內政部營建署提出訴願，今早也到行政院南部服務中心表達不滿，要求60天內完成審議，籲請「中央與地方不要再互踢皮球」。南服中心表示，會轉達居民訴願書與訴求。

大社石化工業區土地分區從特種降為乙種工業區案（大社降乙編）爭議多年，高市府都委會2019年通過降編，內政部審查至今尚未通過。

大社環境守護聯盟會同地球公民基金會及高市議員林于凱等人到南服中心，要求內政部盡快做出降編決議，不要再拖。另方面，大社反降編勞工自救會30幾名成員也到場表達捍衛工作權心聲，雙方壁壘分明，大批警力在場防制衝突發生。

訴願案代理人、大社環境守護聯盟方彥鈞指出，高市都委會已經做出降編決議，地方政府和居民都在等，內政部握有最終的決定權力，卻把皮球踢給經濟部和高雄市政府，根本是濫權和拖延，昨日已用掛號寄出訴願書，控訴營建署藉由程序卡住土地降編案3年不做決定。

地球公民副執行長王敏玲表示，她的心情無比沉重，因為從2019年3月高雄市政府做成降編決定後，內政部營建署召開的都委會第一次會議沒有結果、第二次會議沒有結果，第三次會議至今又讓高雄市民苦等20個月之久，無法理解這樣的行政效率。

議員林于凱指出，2019年已經是「前朝」，有人說要「2年拚4年」，但現在3年過去沒有任何動靜，決議躺在內政部1年半沒開會，卻被當作沒看見，廠商也需要明確答案才能進行下一步因應，內政部不能擺爛。

環團強力要求內政部降編，大社反降編勞工自救會副會長許嘉宏說，石化業是國家重要產業，大社工業區年產值近1千億，勞工近3千人，政府不能只聽環團聲音，石化製品是廣泛民生必需品原料，擔負平抑物價角色，建請政府降甲種工業用地或設專區。

表達訴求之後，環團將訴願書送交南服中心衛環法制組長夏萬春。夏表示，會將居民訴求轉交專責單位處理。

大社反降編勞工自救會副會長許嘉宏代表石化業勞工到場關心記者會，盼政府顧及石化業勞工生計，不要降編。記者徐白櫻／攝影
大社反降編勞工自救會副會長許嘉宏代表石化業勞工到場關心記者會，盼政府顧及石化業勞工生計，不要降編。記者徐白櫻／攝影
訴願案代理人方彥鈞（左）將訴願書遞交南服中心組長夏萬春（右）。記者徐白櫻／攝影
訴願案代理人方彥鈞（左）將訴願書遞交南服中心組長夏萬春（右）。記者徐白櫻／攝影
行政院南服中心前廣場，贊成與反對降乙編案兩陣營人士壁壘分明，大批警力在場維持秩序。記者徐白櫻／攝影
行政院南服中心前廣場，贊成與反對降乙編案兩陣營人士壁壘分明，大批警力在場維持秩序。記者徐白櫻／攝影

內政部 高雄市 自救會

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