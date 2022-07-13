2022屏東空中嘉年華 「上面視野」鳥瞰山海美景

從空中視野看屏東山海美景，屏東縣府七月起規畫系列屏東空中嘉年華活動，7月22日到24日在恆春機場正式揭幕，並首度邀請超輕航機駕駛飛行員，從屏東縣高樹鄉皆豪飛行場飛行到恆春機場，中華航空協會理事長黃仁谷形容，這條航線風景很迷人，有山有海，還有山海一線，也是首度開放超輕航機飛行航線。

黃仁谷飛行超輕航機逾20年，他說，從高樹鄉皆豪起飛後到恆春機場這條風景很迷人，屏東北邊起飛後，沿路都是山，直接到飛到林邊溪出海口轉海線，飛起來很舒暢的。

「以往飛行都是場域飛行，沒有跨區飛行，這是創舉」，黃仁谷說，這條路線已經試航三次，感謝民航局、屏縣府，規畫這條空中走廊，這條航程98公里，航程約40分鐘，飛行高度1000英呎，這條航線平常沒有開放，風景迷人，有山有海，還有山海成一線，飛起來很舒暢。

縣府交旅處長黃國維說，暑假規畫屏東空中嘉年華，7月22日到24日在恆春航空站登場，有超輕航機共乘體驗、特色市集開場。7月30日至31日在高樹鄉屏東智慧農業學校舉辦教育論壇及無人機專業課程，邀請到業界知名人士為大家進行分享。

8月6日至7日在屏東縣遙控無人機飛行場有精彩定翼機表演、無人機趣味競賽及術科場地體驗；8月12日至14日連3天在屏東縣立體育館，現場有精彩的FPV表演、教育論壇及沉浸式機械手臂VR體驗，活動期間全程免費入場。

縣府交旅處表示，為搶搭「TOP GUN：Maverick」電影熱潮，團隊邀請TOP GUN劇組提供電影原廠服裝，活動期間到恆春機場及屏東體育館，就有機會能穿戴電影原廠道具拍照。