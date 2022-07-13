藍綠共同催生高醫岡山醫院 陳其邁：建設都不分黨派

高雄醫院大學附設高醫岡山醫院一期醫療大樓新建工程今天舉辦上梁典禮；北高雄藍綠營市議員幾乎全員出席，媒體問及市長陳其邁，醫院是否在地方議員努力下促成；他兩度強調，在岡山區建設一直是不分黨派，只要民眾有需要，市府會一視同仁全力來做。

今天上梁典禮高雄第三選區（永安區、岡山區、燕巢區等6區）藍綠營市議員幾乎全員出席。

上梁典禮前陳其邁接受媒體聯訪時，被問及高醫岡山醫院得以成立是否為在地議員努力下才能促成？陳其邁回應，其實在岡山區的建設，一直是不分黨派，副議長陸淑美也好，對建設地方提供很多寶貴意見，只要民眾有需要，不分黨派市府都會全力加速推動。

陳還說，像高閔琳也一直關心運動中心等議題，方信淵與宋立彬都是一樣，他也再次強調，整個施政過程，只要民眾有需要，都會一視同仁，不分黨派的意見市府都會接納，而且全力來做。

今天上梁典禮陳其邁讓陸淑美優先致詞；對此，陸說，自從陳其邁就職市長後，就曾拜訪她，對北高雄建設有很大的期許，他也都樂意幫忙，對於岡山醫院的開發也樂觀其成。