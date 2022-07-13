快訊

數位疫苗證明版本更新 明起新增美、加、日、澳適用格式

教育部拍板！世新、中原、實踐3大學111學年起調漲學雜費

本土今增2.9萬例、49病歿 莊人祥：預期本周確診都在3萬以下

「妖果小學」發行NFT 全台7-ELEVEN門市等通路開賣

中央社／ 高雄13日電

HTC與公視、哇哇科技於VIVERSE推出10款全球限量版「妖果小學」NFT，即日起開賣。高市府表示，正與VIVERSE合作打造更多的元宇宙應用服務，預定10月台灣設計展將展出初步成果。

高雄市政府經發局今天發布新聞稿表示，繼今年初推出動畫電影「妖果小學－水果奶奶的大秘密」後，HTC與公視、哇哇科技再度聯手於VIVERSE推出10款全球限量版妖果小學NFT。

10款全球限量版妖果小學NFT即日起於全台7-ELEVEN門市、ibon線下機台、ibon售票網及Market開賣，另有2款限量紀念款可於7-ELEVEN預購「妖果小學」Nintendo Switch遊戲隨機獲得。

經發局長廖泰翔說，市府自2018年起與HTC合作，招募哇哇科技等新創業者進駐高雄，輔導新創發展；今年再啟動「高雄市地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，整合軟硬體、內容、服務等上下游產業，串起跨域創新應用產業鏈，建構標竿示範案例。

廖泰翔並指，目前正與HTC元宇宙平台VIVERSE密切合作，打造更多的元宇宙應用服務，預定在10月「台灣設計展」展出初步成果。

VIVERSE總經理林俊吳表示，水果奶奶透過說故事帶給小朋友歡樂，是推動品格教育的重要推手，期望藉此合作，把水果奶奶的正向影響力帶入VIVERSE，讓妖果小學經典角色在元宇宙時代共存。

哇哇科技表示，哇哇自2019年開始與「妖果小學」合作，今年更推出Nintendo Switch實體遊戲片，結合肢體運動、卡牌蒐集及競賽冒險等多項元素，讓孩子們感受身歷其境的奇幻冒險，現在購買還有機會獲得限量紀念款NFT。

小學 奶奶

延伸閱讀

GameStop宣布推出自有NFT交易市場 希望藉由數位內容扭轉虧損

關鍵密碼元宇宙 南市創新談碼區塊鏈與NFT

LINE新星挑戰賽祭20萬獎金 探索NFT創新應用

HTC「元宇宙手機」會熱賣？逾8成國外網友看衰 台人點出可憐宿命

相關新聞

高醫岡山醫院今上梁民代盼捷運站更名 陳其邁樂觀其成

高雄醫院大學附設高醫岡山醫院一期醫療大樓新建工程今天舉辦上梁典禮；高市副議長陸淑美致詞時，提及捷運岡山路竹延伸線完成後，...

再現忘憂系美景 雙流瀑布15日重新開放

屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區，通往雙流瀑布步道，經封閉區域進行整建工程，在15日重新開放，提升瀑布平台的舒適安全性，...

不滿高雄大社石化區降乙編案延宕 居民向內政部提訴願

高雄大社石化工業區降乙編案送入內政部3年沒有結論，環團人士不滿9家石化廠持續危害居民健康，昨向內政部營建署提出訴願，今早...

2022屏東空中嘉年華 「上面視野」鳥瞰山海美景

從空中視野看屏東山海美景，屏東縣府七月起規畫系列屏東空中嘉年華活動，7月22日到24日在恆春機場正式揭幕，並首度邀請超輕...

藍綠共同催生高醫岡山醫院 陳其邁：建設都不分黨派

高雄醫院大學附設高醫岡山醫院一期醫療大樓新建工程今天舉辦上梁典禮；北高雄藍綠營市議員幾乎全員出席，媒體問及市長陳其邁，醫...

金湖市場推「半價銅板購」活動 民眾大排長龍搶好康

受到疫情衝擊，傳統市場的顧客銳減，為了促進市場經濟，經濟部舉辦「半價銅板購」的行銷活動，金湖鎮公有零售市場也加入行列，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。