金湖市場推「半價銅板購」活動 民眾大排長龍搶好康

受到疫情衝擊，傳統市場的顧客銳減，為了促進市場經濟，經濟部舉辦「半價銅板購」的行銷活動，金湖鎮公有零售市場也加入行列，今天一早就有不少民眾到場參與撿便宜，金湖鎮長陳文顧表示，歡迎地區民眾把握住這專屬機會，相揪前來振興經濟。

金湖鎮長陳文顧今天一早在金湖鎮公有零售市場自治會長陳翠菊的陪同下，前往金湖鎮公有零售市場視察活動的啟動情形，只見一堆新鮮漁獲，一字排開，民眾仔細挑選，還有滿坑滿谷的蔬果青菜，攤商們熱情吆喝，現場買氣回溫。

陳文顧表示，民眾只要於7月每週三活動當日（07:30開始）前往該市場以50元銅板購買活動專用票券一張（一人一次限購一張），並於該市場內的攤位消費，即可抵用100元（恕不找零）；每週三固定提供400張（售完為止），4週合計有1600張，歡迎地區民眾相揪來振興經濟。

陳文顧表示，受疫情影響，傳統市場人潮明顯變少，營業額減少約3至5成，經濟部為提升傳統市集商機，於7月份舉辦「半價銅板購」行銷活動，金湖鎮公有零售市場自治會也一同參與此活動，一起來振興市場經濟，吸引人潮錢潮帶動市場攤商買氣。希望藉由此次活動吸引民眾到傳統市場消費，同時又可以達到行銷市場攤商特色商品之效果，為傳統市場找出路的同時，更希望大家帶著50元銅板前來，一起為後疫情時代拚經濟。