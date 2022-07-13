快訊

台積電又被吐槽！美員工列3負面觀感：把我們當中學生管

美軍曾有「會飛的航空母艦」 兩艘都不敵大自然威力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高醫岡山醫院今上梁民代盼捷運站更名 陳其邁樂觀其成

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高市副議長陸淑美（左二）建議捷運岡山路竹延伸線完成後，將捷運南岡山站更名為「高醫岡山站」。記者陳弘逸／攝影
高市副議長陸淑美（左二）建議捷運岡山路竹延伸線完成後，將捷運南岡山站更名為「高醫岡山站」。記者陳弘逸／攝影

高雄醫院大學附設高醫岡山醫院一期醫療大樓新建工程今天舉辦上梁典禮；高市副議長陸淑美致詞時，提及捷運岡山路竹延伸線完成後，是否將捷運南岡山站更名為「高醫岡山站」；市長陳其邁回應，北部地區也有用醫院來命名，若地方支持都樂觀其成。

上梁典禮陸淑美致詞時表示，民眾期望捷運岡山路竹延伸線完成後，捷運南岡山站是否更名為高醫岡山站，若能以大型的醫療院所命名，也代表完成高雄市民的期許，拜託市府體恤民意將捷運站改名。

關於更名一事，陸淑美說，過去高醫團隊要設立岡山醫院前，就曾拜訪她，並提出更名建議，也有徵詢里長同意，讓老人未來搭乘捷運或客運到站更清楚。陸還說，過去也向市府交通局、捷運工程局討論，今天更藉上梁儀式再次提出，讓市長知道，盼能順應民意。

對此，陳其邁回應，我們是民主國家，捷運站的命名，要經過地方的建議與同意，北部地區也有用醫院來命名，假如地方支持，都樂觀其成。

高雄市政府與高雄醫學大學體系今天上午舉行高醫岡山醫院上梁儀式。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府與高雄醫學大學體系今天上午舉行高醫岡山醫院上梁儀式。記者陳弘逸／攝影
市長陳其邁在主梁鎖上簽名。記者陳弘逸／攝影
市長陳其邁在主梁鎖上簽名。記者陳弘逸／攝影
高市副議長陸淑美（中）建議捷運岡山路竹延伸線完成後，將捷運南岡山站更名為「高醫岡山站」。記者陳弘逸／攝影
高市副議長陸淑美（中）建議捷運岡山路竹延伸線完成後，將捷運南岡山站更名為「高醫岡山站」。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府與高雄醫學大學體系今天上午舉行高醫岡山醫院上梁儀式。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府與高雄醫學大學體系今天上午舉行高醫岡山醫院上梁儀式。記者陳弘逸／攝影
高市副議長陸淑美建議捷運岡山路竹延伸線完成後，將捷運南岡山站更名為「高醫岡山站」。記者陳弘逸／攝影
高市副議長陸淑美建議捷運岡山路竹延伸線完成後，將捷運南岡山站更名為「高醫岡山站」。記者陳弘逸／攝影

岡山 捷運 高醫

延伸閱讀

醫療平權重大進展 高醫岡山醫院今上梁明年5月試營運

陳其邁視察大寮排水工程 邱于軒：這次我肯定你

柯志恩公布競選團隊 陳其邁：政府要接地氣、解民眾之苦

台積電8月辦動土典禮 陳其邁將提「亞灣2.0」計畫

相關新聞

看好疫後商機？高雄7月至少開15家新店 3分之一在鳳山

看好疫後商機?臉書粉專「高雄點」最近彙整出高雄7月新開的15家店，竟高達3分之一在鳳山！

金湖市場推「半價銅板購」活動 民眾大排長龍搶好康

受到疫情衝擊，傳統市場的顧客銳減，為了促進市場經濟，經濟部舉辦「半價銅板購」的行銷活動，金湖鎮公有零售市場也加入行列，今...

高醫岡山醫院今上梁民代盼捷運站更名 陳其邁樂觀其成

高雄醫院大學附設高醫岡山醫院一期醫療大樓新建工程今天舉辦上梁典禮；高市副議長陸淑美致詞時，提及捷運岡山路竹延伸線完成後，...

醫療平權重大進展 高醫岡山醫院今上梁明年5月試營運

高雄市政府與高雄醫學大學體系今天上午舉行高醫岡山醫院上梁儀式；由市長陳其邁擔任主祭者，同時在主梁鎖上金螺絲、簽名，陳致詞...

經費解決了 高雄少棒隊月底赴美參加小馬聯盟世錦賽

高雄市少棒代表隊預計本月底代表台灣赴美參加小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽，總經費320萬，扣除體育署及高雄市教育局補助，尚...

太陽光電人才搶手 有業者開出年薪14個月搶才

呼應2050淨零排放目標，國內各產業積極轉型，相關人才炙手可熱，高雄市勞工局與高市太陽能設備裝修職業工會開設的+太陽光電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。