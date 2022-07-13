高醫岡山醫院今上梁民代盼捷運站更名 陳其邁樂觀其成

高雄醫院大學附設高醫岡山醫院一期醫療大樓新建工程今天舉辦上梁典禮；高市副議長陸淑美致詞時，提及捷運岡山路竹延伸線完成後，是否將捷運南岡山站更名為「高醫岡山站」；市長陳其邁回應，北部地區也有用醫院來命名，若地方支持都樂觀其成。

上梁典禮陸淑美致詞時表示，民眾期望捷運岡山路竹延伸線完成後，捷運南岡山站是否更名為高醫岡山站，若能以大型的醫療院所命名，也代表完成高雄市民的期許，拜託市府體恤民意將捷運站改名。

關於更名一事，陸淑美說，過去高醫團隊要設立岡山醫院前，就曾拜訪她，並提出更名建議，也有徵詢里長同意，讓老人未來搭乘捷運或客運到站更清楚。陸還說，過去也向市府交通局、捷運工程局討論，今天更藉上梁儀式再次提出，讓市長知道，盼能順應民意。