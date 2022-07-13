醫療平權重大進展 高醫岡山醫院今上梁明年5月試營運

高雄市政府與高雄醫學大學體系今天上午舉行高醫岡山醫院上梁儀式；由市長陳其邁擔任主祭者，同時在主梁鎖上金螺絲、簽名，陳致詞時說，岡山醫院的成立，能更完善整體醫療量能，促進醫療平權。醫院預計明年5月將開始試營運。

陳其邁與市府團隊、醫院首長及多位地方民代等人，共同見證工程進入新里程碑；他表示，岡山醫院的成立，將會提供522床的床位，有助於平衡或增加北高雄地區民眾就醫便利，更能完善整體醫療量能，對急重症或癌症整合治療、智慧醫療與精準醫療部分，幫助非常大。

陳其邁說，北高雄醫療資源常面臨整個區域平衡的問題，岡山醫院成立，將會大幅減少城鄉差距，促進醫療平權。他也感謝，高雄醫學大學長期嘉惠市民，疫情期間，更盡心盡力協助各大型施打站、急重症醫療、肺炎患者後送與後端重症照護。

市府表示，高醫岡山醫院一期醫療大樓新建工程基地，位於高雄捷運紅線南岡山站旁，緊鄰省道台1線，與紅線捷運共構，站體未來會搭建天橋可直達醫院就醫，交通便利。