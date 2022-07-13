經費解決了 高雄少棒隊月底赴美參加小馬聯盟世錦賽

高雄市少棒代表隊預計本月底代表台灣赴美參加小馬聯盟野馬級世界少棒錦標賽，總經費320萬，扣除體育署及高雄市教育局補助，尚有180萬元缺口，在民進黨高雄市議員參選人蘇致榮居中奔走下，高雄在地職棒台鋼雄鷹及企業出力協助，少棒隊可望成行。

壘球國手出身的蘇致榮指出，中正國小校長吳軒銘轉告得知，高雄市少棒代表隊7月底要到美國比賽，總經費預估要320萬，扣除公部門補助，仍須籌措180萬元才能成行，他主動協調高雄市運發局協助，最後多數經費由高雄在地職棒隊台鋼雄鷹補足缺口，另募得「李進企業股份有限公司」贊助35萬元，款項11日匯入中正國小指定帳戶，高雄小將可以無後顧之憂全力拚戰。