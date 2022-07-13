太陽光電人才搶手 有業者開出年薪14個月搶才

呼應2050淨零排放目標，國內各產業積極轉型，相關人才炙手可熱，高雄市勞工局與高市太陽能設備裝修職業工會開設的+太陽光電系統配線職訓班」，日前結訓就吸引許多綠能廠商搶才，有些職缺甚至開出年領14月薪水的條件。

「太陽光電系統配線職訓班」以培養具有專業配線、裝修實務技能的人才為主，推出後十分火熱。太陽能設備裝修職業工會老師陳俊中表示，台灣太陽光電維運市場每年有數十億商機，加上政府大力推動綠能產業，未來商機預估上看百億。勞工局訓練就業中心主任楊茹憶主任說，因應2050年淨零排放目標，國內各產業積極轉型，相關人才炙手可熱。

高市「太陽光電系統配線職訓班」不只吸引高雄在地人受訓，新北市學員沈榮家也南下雄參訓；新住民女學員李婷在250小時訓期內，將配電及太陽能設備裝修融會貫通，準備進軍綠能產業。

楊茹憶說，這一班日前結訓，吸引許多綠能產業廠商搶才，開出設計、監造、安裝、維運等多種工作職缺，有業者開出年領14個月薪水、證照加給等保證。

她表示，7月熱門招生班級尚有「水電達人配線班」、「科技廠辦營建人才培訓班」、「織品傢飾設計暨數位行銷班」等， 符合條件者包括就業保險被保險人(自願及非自願)失業者、新住民、獨力負擔家計者、中高齡者、身心障礙者、原住民、低收入戶或中低收入戶中有工作能力者、長期失業者、二度就業婦女之失業者，可獲得100%受訓費用補助；不在列的對象則補助 80%訓練費用。