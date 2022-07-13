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看好疫後商機？高雄7月至少開15家新店 3分之一在鳳山

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
臉書粉專「高雄點」彙整出7月高雄15處新開店家，其中鳳山就占5家。圖／翻攝自「高雄點」臉書粉專
臉書粉專「高雄點」彙整出7月高雄15處新開店家，其中鳳山就占5家。圖／翻攝自「高雄點」臉書粉專

看好疫後商機?臉書粉專「高雄點」最近彙整出高雄7月新開的15家店，竟高達3分之一在鳳山！

15處7月在高雄登場的店家，包括7月13日burger永樂店，15日無印良品岡山店、小蒙牛夢時代店、旺來昌鳳山店、12Mini鳳山店，16日九乘九文具二聖店，17日路易莎衛武營店，18日摩斯漢堡五甲店（改裝），19日星巴克裕誠門市（改裝）、20日多拿滋鳳山大潤發，21日肯德基仁武店、Q burger大昌店、22日一番地義享店，30日星巴克博愛門市（改裝）、點點心夢時代店。

高雄新開張的店家，有5家位在鳳山區，網友認為， 鳳山人口多達35萬，捷運黃線，高捷聯開案都將開發，開店當會納入考慮。

高雄新政府目前規畫在捷運O10基地推動「鳳山中城計畫」，其中日商三井不動產計畫投資百億，在建軍站附近的國泰重劃區台糖商業區土地開發LaLaport複合式商場，備受各界關注。

最篇貼文掀起話題，有人最期待「點點心的流沙豬豬包」，有人問鳳山的五桐號什麼時候要開？路易莎是否進駐衛武營國家藝術中心裡面，這樣以後聽音樂會還能喝咖啡喔？有網友希望岡山及三多商圈都能開漢堡王。

摩斯漢堡 岡山

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