年少跑票有愧 7旬長者寄萬元現金到岡山火車站

岡山火車站今天收到一封內含萬元、寄給岡山車站站長的限時郵件，寄件者自稱「做錯事的人」，說自己60多年前還是學生時搭車常跑票，覺得愧對鐵路局，因此希望以此彌補。

台鐵高雄運務段段長徐竹平接受中央社記者採訪表示，今天岡山火車站收到一封限時郵件，信封只寫著「岡山火車站 站長先生啓」，寄件欄上僅寫「岡山區寄」，無寄件者相關資訊，打開後發現信內有多張千元大鈔，共有新台幣1萬元。

寄件者在信中自稱為一名70多歲老人，說自己還是學生的時候，因為家境不好，常常跑票、坐霸王車、沒有買票，回想覺得愧對鐵路局，如今附上1萬元，希望彌補一些損失，請站長協助將金錢交給鐵路局，並署名為「做錯事的人」。

對於信中金錢，徐竹平說，這1萬元將開立雜項，依法上繳。

徐竹平指出，類似的事情並不是第一次，各地偶爾會收到民眾寄信來說明自己先前因為某些因素跑票，因此寄錢來「補票」，讓人覺得人性還是善良的，但還是呼籲旅客要守法，不要為了一時方便、好玩而跑票或不扣票上車，造成自己和台鐵的困擾，也對守法旅客不公平。