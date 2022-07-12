北有反光鏡菩薩南有爆閃燈阿伯 千顆光明燈守護安全

「反光鏡菩薩」張秀雄跑遍北台灣擦拭路邊反光鏡，義行感動人心。屏東有一位爆閃燈阿伯陳信志，專門在易肇事路段裝設紅藍爆閃燈，從屏東到雲林嘉義都看得到他的善行，近2千顆爆閃燈形同夜歸人的光明燈，令人感動。

內埔警分局長莊順智說，陳信志最近在轄內的內埔、萬巒、瑪家及泰武4鄉，裝設38處爆閃燈共167組。轄內鄉間小道或產業道路，夜間視線不佳，裝設爆閃燈警示，就像為早出晚歸民眾點亮一盞光明燈，大大降低車禍事故發生。

陳信志已68歲，退休前原是中鋼外包商，10多年前開始跟著擔任法警的弟弟外出舖柏油，後來因有越來越多行善團開始舖路，他因有焊接專業，「而且退休前四處趴趴走，很瞭解哪些路段是危險路段」，開始投入爆閃燈裝設工作。

「很多鄉間產業道路都很危險，一撞到非死即傷。」陳信志說，連自己去施工都自摔過兩次縫了6針，因此更決定加快安裝速度，屏東地區多數危險路口都已安裝妥當，日前還把施工範圍擴及雲林嘉義。

他常常半夜天還沒亮就騎車巡查，一旦發現是可能發生事故的昏暗路段，馬上記錄下來準備施工。陳信志非常感謝尚品交通工程有限公司董事蔡清允贊助錏管及爆閃燈，退休後一周外出3到5天施工，女兒也非常支持，陳信志笑說，「人生空空來空空去，趁著身體健康，能做點有用的事，已經很開心」。