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屏鵝種樹百里計畫害塞車「百里」 公總急成立疏運小組

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
台1線楓港北上路段暑假後連續好幾周假日塞車，網路上一片罵聲，不少駕駛人將塞車的矛頭指向「屏鵝公路種樹百里2.0提升計畫」。圖／取自即時路況影像
台1線楓港北上路段暑假後連續好幾周假日塞車，網路上一片罵聲，不少駕駛人將塞車的矛頭指向「屏鵝公路種樹百里2.0提升計畫」。圖／取自即時路況影像

台1線楓港北上路段暑假後連續好幾周假日塞車，網路上一片罵聲，不少駕駛人將塞車的矛頭指向「屏鵝公路種樹百里2.0提升計畫」，抱怨「2個道路施工縮減段！不塞才不正常」。

時代力量立委陳椒華與民間團體今天則是召開記者會質疑，「屏鵝公路種樹百里2.0計畫」強行施工，現有植栽也遭全部刨除重種，且種植規劃未審慎評估，恐影響生態，呼籲暫緩施工。

對此，公路總局表示，屏鵝公路是前往墾丁國家公園之主要道路，道路沿線植栽於民國80年推動種樹百里計畫至今已逾30年，在社經發展與居住環境改變下，樹木生長亦受到相當影響，尤其電桿纜線與季節性風災，造成行道樹生長環境受限甚鉅、樹冠難以茁壯開展，亦造成受損問題。為改善並優化屏鵝公路植栽觀賞性，由行政院農委會林業試驗所協助現場指導並提供植栽改善策略。

公總表示，該計畫主要區分電力、電信等桿線下地及植栽換補植作業，其中桿線下地工程將結合相關電信設施、路口號誌等管線一併辦理地下化，由於尚未下地路段約69公里，整體工程目前採4標案進行，分別為第1標高屏大橋至潮州路段、第2標潮州至水底寮路段、第3標水底寮至楓港路段，及第4標楓港至恆春路段。

至於植栽作業部分，公總表示，是針對沿線樹木生長不良或病蟲害嚴重及樹型、樹勢不佳之植栽之喬木作換、補植，另為遮擋道路兩側礙景設施，沿線亦採綠籬式灌木種植，希冀建構綠意盎然的景觀道路。

公路總局表示，從今年5月起，密切協請林試所指導，辦理多次路線勘查，並由林試所提供補、換植之樹種與規格供公路總局作為改善方針。喬木樹種以原有樹種補植為優先，如有新植或局部換植，以台灣原生樹種為優選，尤其水底寮以南及恆春半島，所選擇之喬木均優選可適應現地環境之臺灣原生種，例如：苦楝、欖仁、台灣海棗、瓊崖海棠等，且避免喬木落果影響行車。

公總表示，對於「屏鵝公路種樹2.0計畫」施工期間交通維持措施，於高屏大橋至水底寮路段，原則採每日施工。水底寮至加祿堂（436～446K）路段，於暑假期間不施工，至9月1日後起施作，並採每周六、日於水底寮路段實施調撥車道，加速疏導出遊及返家車潮。台1線加祿堂至楓港（446K~461K）路段及台26線楓港至恆春（2K～23K）路段，採平日施工，周六、日則以維持雙向4車道前提下才予施工。

因應暑假期間車流增加，公路總局表示，將於每周六、日並成立疏運應變小組、製作替代道路圖卡，加強宣導民眾遇車流壅塞時行駛替代道路。另於台1線、台26線CMS即時資訊發布交通宣導訊息，並利用虛擬CMS機動發布交通疏導訊息，供用路人參考因應。

恆春 塞車

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