中油產學合作露成果 專班畢業生將產出首位工程師

台灣中油公司為填補退休人潮，也提供在地人才培養與就業機會，在民代力促之下，在8年前與林園高中簽訂產學合作計畫。3年前從專班畢業的中山大學學生楊玉培，今年順利申請中油10萬元暑期實習計畫獎學金，完成2年實習後，將成為首位專班進用為中油苗栗探採研究所正式工程師。

21歲的楊玉培，3年前畢業於林園高中化工科學班，目前就讀中山大學海洋科學系大三，最近透過中油設置的大學獎學金要點，及大學暑期實習工讀暨獎學金甄選進用的規定，申請上中油大專生暑期實習計畫十萬元獎學金；將在今年暑假開始執行連兩年實習，畢業後，完成考核將進用為中油苗栗探採研究所正式工程師。

楊玉培說，上大學後，就開始關注各暑期實習計畫，加上本身是專班畢業生，特別留意中油相關的實習資訊，雖然課程與產業相符，但申請實習必須跟全台大學生競爭，為把握機會，還曾跨校修課更大學與高中老師請益，才能順利獲選。

立委林岱樺表示，中油是台灣國營事業，也是重要產業，高雄長期是石化、鋼鐵、造船等產業的重鎮，經濟發展具重要地位；她發現，國營事業正面臨戰後嬰兒潮的退休潮，急需招募人潮，且在地產業也有睦鄰的名額，過往都以傳統的方式招募，為迎合企業所需，8年前便促成林園高中與中油簽訂產學合作計畫。

林還說，家長也會透過孩童就讀的學程，更認識在地企業，同時樹立產業「在地留才」、「產業育才」及「創造本地就業機會」典範。

中油石化事業部執行長陳國棟說，林園高中產學設立，能贊助學生的升學就業，高中畢業就有10個名額，能到中油擔任技術人員，進一步進修就可提升為中油派用職員，都會是重要人才的來源。

陳還說，中油有三分之一的員工，將在十年內陸續退休，藉產學合作可實踐儲備人才培訓，吸引青年就近投入在地產業。