高雄輕軌要等紅燈遭質疑會變慢 交通局回應了

高雄輕軌今年10月將通車至C24站，進入博愛路、中華路等車流量大道路、為降低交通衝擊，輕軌行經二階路段將改採「路口優先」，與車輛一起等紅燈。「高雄好過日」粉絲專頁質疑，輕軌車速將變慢，恐誤點。交通局強調，會持續調整，盡量讓各車種通行順暢。

「好過日」粉專指出，輕軌C20至24進度達65.73%，為配合10月7日台灣設計展，高市長陳其邁上任後，市府團隊展現工程高效率，但二階可能施工快、通行慢，讓人為輕軌發展憂慮。輕軌二階過去曾遭沿線居民及商家反彈，擔心輕軌占用原本車道，將造成路段塞車更嚴重。為降低交通衝擊，市府除了進行車道、站體瘦身外，也預計未來通車路段，包含中華路、博愛路、自由路及民族路口等，取消優先號誌，屆時列車會在月台等待綠燈才通行。

交通局強調，輕軌仍有優先權，只是過去一階是絕對優先，二階改採部分優先，期能讓各車種在行經車流量大道路，盡量協調、順暢。交通局舉例，過去博愛路南北向車流大，可能有100秒的綠燈時間，未來輕軌通行至此，南北向仍可有40至50秒左右通行時間，東西向輕軌不會真的等紅燈太久。藉由號誌調整，等紅燈時間剛好讓乘客上下車、列車充電，在車速上不會影響太大。

交通局表示，目前輕軌通行路段周邊號誌設施整備業大致完成，將配合列車測試過程，試行輕軌優先號誌，持續滾動式調整。交通局表示，高雄市輕軌行經路口與汽機車並存是珍貴的交通實證經驗，將持續與軌道及電腦號誌專家學者研討，讓各式車種能有好的體驗。