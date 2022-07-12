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環保局掃街車大量揚塵 騎士幾乎看不見直呼「太扯」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
今天上午10時許，有民眾開車行經高雄鳥松區神農路時，疑環保局所屬清潔車輛，在執行路面清潔，激起揚塵，導致後方汽機車駕駛視線不良。圖／葉姓讀者提供
今天上午10時許，有民眾開車行經高雄鳥松區神農路時，疑環保局所屬清潔車輛，在執行路面清潔，激起揚塵，導致後方汽機車駕駛視線不良。圖／葉姓讀者提供

高雄市政府環保局今天上午為清除高雄鳥松區神農路混凝土，派遣掃街車前往處理，塵土過重，導致掃街過程塵土飛揚；後方汽機車慘超波及，不僅視線受影響，也被噴得滿身是土砂，有駕駛直呼「真的太扯」；對此，環保局表示，未來會加強灑水作業，避免造成二次汙染及造成用路人不便。

今天上午10時許，有民眾開車行經高雄鳥松區神農路時，疑環保局所屬清潔車輛，在執行路面清潔，激起揚塵，導致後方汽機車駕駛視線不良，後方車輛也被用得滿車是土砂，更令騎在後方騎士傻眼，以為遇上烏賊車，直呼「真的太扯」。

記者接獲民眾爆料，實際詢問市府環保局；環保局解釋，因鳥松區隊接獲民眾反應，有混凝土車行經神農路時沿路掉落混凝土嚴重汙染路面，獲報後立刻派掃街車前往處理。

至於掃街車作業造成塵土飛楊；環保局說明，為確保路人安全，會將路面的混凝土沖洗至路旁，後續再派掃街車進行路旁混凝土掃洗工作，因清掃前須先行灑水，惟因塵土過重，導致掃街過程塵土飛揚，並非機具排放所致。

對此環保局強調，爾後遇有相同情形，應加強灑水作業，避免造成二次汙染及造成用路人不便；另將針對掉落混凝土汙染路面的車輛開罰。

高雄市府環保局事後將神農路面殘留的混凝土清掃乾淨。圖／市府提供
高雄市府環保局事後將神農路面殘留的混凝土清掃乾淨。圖／市府提供
高雄市府環保局事後將神農路面殘留的混凝土清掃乾淨。圖／市府提供
高雄市府環保局事後將神農路面殘留的混凝土清掃乾淨。圖／市府提供

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