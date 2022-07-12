警察躲樹叢拍照取締違規？高雄議員痛批「強盜搶錢」

高雄市岡山分局轄區員警近日在前峰路、寶米路等多處路段加強交通執法，多位民眾宣稱行駛時沒有看見任何警告標誌，不久後卻收到交通違規罰單，紛向高市副議長陸淑美反映不合理，甚至有人拍下警察躲樹叢取締照片在網路引發議論。陸淑美表示，依規定警方須在100公尺至300公尺間設立警示牌，警方應檢討執法手段，不要讓機動照相取締如同強盜搶錢，否則會招致更多民怨。岡山警分局回應，員警取締前均有依規定設置警告標誌。

市議員陸淑美指出，近來多位民眾到服務處陳情，民眾反映近日行經前峰路、寶米路、大莊路、嘉興路、聖森路等多處路段，未見任何照相警示牌卻遭拍照取締，這些路段事後才陸續掛警示牌，質疑市府這樣做是「不教而殺」，警方執法不該先射箭再畫靶，把民眾當成提款機。

此外，有人連續被拍數次，荷包大失血，另指控警方躲在樹叢後等候取締，過程被人拍照放上臉書社群引起熱議。

陸淑美說，類似民眾陳情案件已發生多起，依照道路交通管理處罰條例規定，一般道路上採用固定或非固定式科學儀器取得證據證明者（拍照取締），應於100公尺至300公尺間設立警示牌，並且要明顯標示；目前許多路段已有固定式拍照取締點，足以提醒民眾注意行車速限，沒必要為執法績效擴大機動照相取締行為，這樣不僅加重基層員警勤務，目前萬物齊漲，也會引發民眾不滿。