影／居民憂二次汙染台積電落腳高雄生變 高市府否認

高市府對外發布台積電6月動工，但直至今日尚未有進一步動作。楠梓後勁居民及議員今日召開記者會說，近日聞到惡臭味，預定地積水未消，質疑整汙作業產生二次汙染。市府經發局未提延宕原因，但駁斥汙染疑慮，另強調「台積電高雄廠2022年動工，2024年量產時程不變」。

市議員陳麗娜、李眉蓁今早會同後勁勞宅自救會及宏毅社區居民在高市議會召開記者會。陳麗娜指出，台積電第三區土地已經在4月解除列管，預計6月交地，為何遲未點交與簽約，近日預定地有三分之一泡在水裡，沒有下雨也一樣，地下水真的沒問題嗎？市府應該說清楚講明白。

李眉蓁也說，居民忍受整治發散的惡臭味道，卻因擔心外界誤解阻礙地方發展不敢吭聲，整治過程黑箱作業，市長陳其邁承諾的第三方驗證也沒有做，市府一味敷衍；大家都希望台積電投資高雄，但居民權益不能犧牲。

勞宅自救會長徐嘉志說，住家距離整治地約100公尺，上周不少人聞到汽油燃燒後惡臭，環保局來看說沒事，儀器也沒顯示，「難道人的鼻子會比儀器更靈敏？」預定地的積水持續擴大，可能是從地底冒出來，煉油廠汙染土地50年，合理懷疑這些水是苯汙染的地下水，高市府要誠實面對與接受公民監督。

針對外界質疑，市府經發局表示，環保局依土汙法程序完成土壤及地下水驗證作業，檢測結果均符合相關標準，土汙、地下水都經過專業與嚴格的檢測，資料均完整公開在網站上，沒有汙染問題。