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終結恆春「出火」旅遊亂象 縣府投億元打造景觀公園

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣恆春鎮「出火」景區，因地底冒出天然氣形成火焰而聞名，縣府斥資1億元打造優質景觀公園，今天舉行動工儀式，也終結燒烤爆米花、夜間放煙火旅遊亂象。記者潘欣中／攝影
屏東縣恆春鎮「出火」景區，因地底冒出天然氣形成火焰而聞名，縣府斥資1億元打造優質景觀公園，今天舉行動工儀式，也終結燒烤爆米花、夜間放煙火旅遊亂象。記者潘欣中／攝影

屏東縣恆春鎮「出火」景區，因地底冒出天然氣形成火焰又是南岬之盟簽約地而聞名，5年前劃出墾丁國家公園後成為「三不管」，縣府投入1億500萬元打造地質景觀遊憩公園，今天舉行動土儀式，112年8月完工。

縣長潘孟安說包含服務中心、斯卡羅歷史展區、生態密林區、出火地質廣場及水舞區，打造優質遊憩景觀公園，也終結燒烤爆米花、夜間放煙火等旅遊亂象。

縣府交通旅遊處長黃國維說，縣府向交通部觀局爭取「出火公園暨生活體驗觀光地區計畫」，除公廁、停車場服務設施改善外，並將區內規劃成不同的區塊，包含服務中心、斯卡羅歷史展區、伴手禮商店區、生態密林區、出火地質廣場及水舞區，再以人行步道串連。期望透過景觀改造工程，將過往亂象一併解決，不僅提升昇全縣觀光服務品質，也讓在地居民多個休憩地點。

「出火」景區改造一波多折，除衍生燒烤爆米花、夜間放煙火、沖天砲等旅遊亂象，還發生遊客被流浪犬咬傷事件；縣長潘孟安致詞時特別感謝國防部協助撥用土地及觀光局補助經費，工程規畫增設水舞區，搭配出火地質廣場，將形成一個水火共生的特殊景觀，加上也是斯卡羅南岬之盟簽約地，值得旅客一遊。

縣府也結合大眾運輸工具串聯恆春鎮市區觀光景點及周遭鄰近停車場，不僅帶動觀光產業發展，也讓特殊的地質景觀不再因缺乏管理而沒落。

黃國維說，縣府過去因非土地所有權人，管理缺乏法源依據，停車場有攤商看準商機販賣烤爆米花和煙火，方便遊客帶入火源區烤玉米、玩仙女棒，土地移撥後，管理上將依發展觀光條例劃為設「觀光地區」並制訂風景區管理辦法，明定遊客禁止進入火源區、放煙火等事項，違者可開罰5000元至10萬元；未來計畫委外經營，估計1年會有逾7萬遊客，10年後回收成本。

屏東縣恆春鎮「出火」景區，因地底冒出天然氣形成火焰而聞名，縣府打造優質景觀公園，也終結燒烤爆米花、夜間放煙火旅遊亂象。圖／屏東縣政府提供
屏東縣恆春鎮「出火」景區，因地底冒出天然氣形成火焰而聞名，縣府打造優質景觀公園，也終結燒烤爆米花、夜間放煙火旅遊亂象。圖／屏東縣政府提供
屏東縣恆春鎮「出火」景區，因地底冒出天然氣形成火焰而聞名，縣府斥資1億元打造優質景觀公園，今天舉行動工儀式，也終結燒烤爆米花、夜間放煙火旅遊亂象。記者潘欣中／攝影
屏東縣恆春鎮「出火」景區，因地底冒出天然氣形成火焰而聞名，縣府斥資1億元打造優質景觀公園，今天舉行動工儀式，也終結燒烤爆米花、夜間放煙火旅遊亂象。記者潘欣中／攝影

潘孟安 恆春 屏東 墾丁

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