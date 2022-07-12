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陳其邁視察大寮排水工程 邱于軒：這次我肯定你

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（中）今至大寮視察拷潭排水工程。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（中）今至大寮視察拷潭排水工程。記者林巧璉／攝影

高雄大寮拷潭排水過去上游低窪排水差、渠道狹窄等狀況，造成周邊社區逢大雨必淹水，民怨曾水淹膝蓋，路邊的車遭滅頂。市府爭取預算投入4億多元治水，高市長陳其邁說，拷潭排水排洪量會增2.5倍，整體工程將在明年完成。

過去拷潭里、內坑里是易淹水區，台88下方、內坑路、歡喜大樓等嚴重淹水狀況都曾登上媒體版面。蔣先生說，多年前每次下大雨就提心吊膽，「只有淹到哪裡的問題，沒有一次沒淹水」，過去里內綠地有天然滯洪池功能，但是開發屯土後失去蓄水功能，水沒處去只能淹到民宅、馬路。

陳其邁今天視察排水工程，他說，第一期工程預計7月完工，所有工程也會在明年完成，預期能大幅度改善積淹水狀況，解決民眾生活的痛點。過去拷潭排水通水斷面僅有5米，這次工程拓寬至12米，要來解決88的橋下以及在歡喜鎮淹水的問題。

市議員邱于軒說，拷潭河道有不少棧橋，民眾為通行需求違法設置，籲水利局一併處理，以防影響下游排水狀況。水利局長蔡長展指出，水利局會管理，未來拷潭排水也會有防汛道路，目前也拆掉不少棧橋。

立委林岱樺、市議員邱于軒、韓賜村和多位市議員參選人接出席視察活動。邱于軒特地跟陳其邁說，「這次我肯定你！」兩人以手肘擊掌，陳其邁笑回，「要得到妳的肯定不容易。」近日陳其邁在視察行程與藍營議員互動熱絡，強調執政不分藍綠，一起為地方努力。

邱于軒說，爭取地方建設不分藍綠，過去高雄市前市長韓國瑜2018年就曾至當地涉水勘察淹水，現在由陳其邁接棒完工，「這真的能改善大寮民眾生活。」邱事後笑說，「不要又寫拔樁！我從骨子裡都是藍的。」

水利局在6月底前完成鎮潭橋、保福橋瓶頸段改建和渠道拓寬，4億1千萬元經費分為3期工程，包括中上游一期、二期和拷潭排水左岸等，整治長度約2公里。預計可提升整體排水通洪量2.5倍以上，另在歡喜大樓、內坑路也投入1千萬元，拓寬約100公尺的排水箱涵。

高雄市長陳其邁（左）今至大寮視察拷潭排水工程，與市議員邱于軒（右）互動熱絡。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（左）今至大寮視察拷潭排水工程，與市議員邱于軒（右）互動熱絡。記者林巧璉／攝影
為解決大寮拷潭一帶積淹水問題，高市水利局改建大寮鎮潭橋。記者林巧璉／攝影
為解決大寮拷潭一帶積淹水問題，高市水利局改建大寮鎮潭橋。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（左三）今至大寮視察拷潭排水工程，與市議員邱于軒（左二）互動熱絡。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁（左三）今至大寮視察拷潭排水工程，與市議員邱于軒（左二）互動熱絡。記者林巧璉／攝影

淹水 陳其邁 邱于軒

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