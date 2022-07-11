快訊

蔡炳坤用餐突倒下疑出血性腦中風 送醫開刀中「情況不大樂觀」

前國防部總政戰部主任二級上將曹文生今辭世 享壽80歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電8月辦動土典禮 陳其邁將提「亞灣2.0」計畫

中央社／ 高雄11日電
高雄市長陳其邁今視察媽祖港橋施工進度，前鎮小港、鳳山區議員幾乎全到齊。聯合報記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁今視察媽祖港橋施工進度，前鎮小港、鳳山區議員幾乎全到齊。聯合報記者王慧瑛／攝影

台積電將進駐原高雄煉油廠，預計8月舉辦動土典禮。高雄市陳其邁表示，隨高雄半導體產業聚落逐步成形，下個月將推「亞灣2.0」計畫，讓高科技產業發展，從亞灣2.0出發。

高雄市政府人員今天告訴中央社記者，台積電高雄廠將於今年8月舉辦動土典禮。

高雄市政府經發局長廖泰翔接受中央社記者訪問說明，配合行政院「美中科技戰下台灣半導體前瞻科研及人才布局」政策，打造南部半導體S廊帶，讓高雄煉油廠轉型為半導體材料研發與製造核心，目前園區建設與工程均依相關規畫持續辦理，至於台積電公司製程規畫，原則將依市場及其接單狀況等布局。

廖泰翔說，為符合台積電公司建廠營運需求，市府已於5月18日與台灣中油公司完成29.83公頃園區土地點交，積極協助進駐廠商台積電公司取得設廠建照，並已審核通過台積電公司所提送之進駐園區申請書件，於6月9日同意園區建廠土地予台積電公司預登記申請使用。

此外，陳其邁今天上午視察前鎮區媽祖港橋改建工程，致詞也提及高科技產業布局。陳其邁指出，包括高雄軟體園區、鴻海大樓、成功大樓、特貿三開發案等，中央與地方共將在亞洲新灣區5G AIoT園區將投入新台幣近110億元經費。

陳其邁說，市府預計下個月推出「亞灣2.0」計畫，未來會把亞灣區規畫為「數位港」，成為輸出「5G數位解決方案」的重要港口；並隨高雄半導體產業聚落逐步成形，台積電及半導體大廠等紛紛進駐，接下來產業鏈缺的就是IC設計產業，最近也有義隆電子、群聯等廠商到高雄投資。

陳其邁說，未來亞灣區可以像台北的內湖、南港，以現階段高雄的產業銜接到全球，「讓高雄的高科技產業發展，從亞灣2.0出發」，而媽祖港橋和未來的高雄捷運黃線，就會是連通亞灣區到鳳山、小港和鳥松一帶最重要的連通道路。

台積電 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

議長「開砲」要求多重視南高雄 陳其邁：建設不分藍綠

高市警局長林炎田新上任 陳其邁盼續爭取提高繁重加給

媽祖港橋連通前鎮鳳山被判危橋 高市斥資5.2億改建

綠營雙北布局 陳其邁：首都圈有了更好選擇

相關新聞

議長「開砲」要求多重視南高雄 陳其邁：建設不分藍綠

高雄市長陳其邁今視察媽祖港橋施工進度，前鎮小港、鳳山區議員幾乎全到齊，國民黨籍議長曾麗燕致詞指「市長不能只關心左楠區建設...

台積電8月辦動土典禮 陳其邁將提「亞灣2.0」計畫

台積電將進駐原高雄煉油廠，預計8月舉辦動土典禮。高雄市長陳其邁表示，隨高雄半導體產業聚落逐步成形，下個月將推「亞灣2.0...

高市警局長林炎田新上任 陳其邁盼續爭取提高繁重加給

高雄市警察局爭取員警的繁重加給應比照雙北，每月最高可領8903元，但這項提案至今仍無下文。今高雄市警察局舉辦交接典禮，市...

高雄輕軌新路段將停紅燈 網憂降低車速、恐誤點

高雄輕軌今年10月將通車至C24站，進入博愛路、中華路、博愛路等主要道路、車流量大，為降低交通衝擊，新路段將改採「路口優...

關山蜂農陳觀世 龍眼蜜獲獎

今年1至3月接連低溫及降雨，龍眼開花情況不理想，連帶影響龍眼蜜收成量，農民叫苦，農糧署估算今年南部蜂蜜產量大概只剩2成。...

前峰國中田妤歆 獲阿公店溪文學獎

第15屆阿公店溪文學獎昨天頒獎，市長陳其邁出席，國中散文第一名得主田妤歆是原民生，以作品「衝上雲霄」描述父親身為空軍軍官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。