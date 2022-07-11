媽祖港橋連通前鎮鳳山被判危橋 高市斥資5.2億改建

橫跨前鎮運河、連通高市前鎮與鳳山兩區的重要橋梁媽祖港橋，近年遭判危橋，高市府斥資5.2億改建，並為確保未來捷運黃線通過運河施工安全，同步進行橋墩地質改良作業。

高雄市長陳其邁今天上午視察媽祖港橋改建工程時指出，媽祖港橋是五甲跟草衙連通最重要的道路，也連通鳳山和亞洲新灣區，過去上下班時間容易壅塞，因此第一步先建海邦橋進行分流，再改建媽祖港橋，未來工程第三步則是捷運黃線將從媽祖港橋下通過。

陳其邁說，為改善南高雄交通，媽祖港橋改建勢在必行，整體施工預算達新台幣5.2億元，其中3.2億為中央補助，其餘為市府自籌；工程施作過程中，以今年4月通車的海邦橋分流車輛，加上智慧號誌系統，有效降低15%左右車流，盼工程如質如期完工，讓前鎮區交通更為便捷。

高雄市政府工務局簡報資料指出，媽祖港橋跨越前鎮運河、連接前鎮與鳳山兩區，現有51.4公尺長、21.4公尺寬，上游側橋體興建年代不可考，下游側為民國68年興建，近年經工務局養工處評估為危橋，建議優先改建。

工務局指出，改建工程分兩階段，採「半半施工」模式，第一階段封閉橋梁下游側，僅開放雙向各1車道通行，第二階段上游側工程則預計民國114年12月底完成；目前已完成橋面刨除、橋面板打除作業，並吊離舊有橋梁，後續將進行鋼便橋施作、圍堰打設、舊橋墩打除及基樁清理等工項。

配合將經過媽祖港橋下方的新建捷運黃線工程，工務局表示，為保護捷運潛盾施工安全性，媽祖港橋改建將同步施作下方橋墩地質改良作業，共投入1.1億餘經費，預計7月中旬設計完成、11月中旬展開施工，象徵捷運黃線開始先期施工。