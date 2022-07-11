後勁溪油污染來自中油 高市環保局將裁處337萬

高雄後勁溪遭油污污染，高雄市環保局今天表示，追查確認污染來自中油橋頭供油中心集水井，將對中油裁處約新台幣337萬元；目前河面大面積污染已清除，疏漏原因待中油調查說明。

環保局今天發布新聞稿表示，針對8日至9日後勁溪油污污染案件，已累計清理含油污水38噸，經追查污染源，確認是來自中油橋頭供油中心集水井。

環保局表示，後續將連同中油應處理而未處理費用及環境清理與環境復育等費用，依水污染防治法相關規定裁處約新台幣337萬元，同時環保局將持續督促中油橋頭供油中心清理青埔溝及後勁溪污染的油污。

環保局8日接獲民眾陳情後勁溪河面有油污污染，隨即於後勁溪沿岸追查，於支流青埔溝一處箱涵，發現有殘餘黑色油污，並有少許疏漏。

環保局沿上游溯源頭至橋頭供油中心，發現中心內集水井有黑色油污，經採樣與後勁溪油污比對結果一致；採集中油集水井與中埔橋涵洞樣品，結果也一致。

環保局今天接受中央社記者訪問表示，初步清查橋頭供油中心雨水溝、油水分離設備、儲槽區及廢水處理場等設備未有異樣，為何集水井會出現油污，尚待中油調查釐清及說明。

環保局並表示，目前後勁溪河面上大面積油污已清除完成，但沿岸或草叢可能還有一些油污，近日會再持續巡查、清理。