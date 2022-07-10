高雄後勁溪油汙染採檢比對結果出爐 確定是中油惹的禍
高雄後勁溪河面8日傳出油汙染，高雄市兩天追查汙染源，疏漏源頭雖然指向中油橋頭供油中心，但中油今天說明，操作及管壓都正常。環保局採樣中油集水井與中埔橋涵洞的樣品送驗，結果今晚出爐，分析結果一致，斷定汙染源就是中油，將依法開罰並求償代處理費。
高雄市環保局今天持續了解中油橋頭供油中心疏漏的狀況，會同供油中心清查場內集水井、雨水溝、油水分離設備、儲槽區以及廢水處理場，調查油汙染原因。
環保局表示，今日仍持續加強清理後勁溪主流道，清理鋼便橋6噸含油汙水，並請中油公司協同儘速將後勁溪支流青埔溝及箱涵出口處加強清汙，已將油污染較嚴重的地點清除，明日仍將出動機械汲油設施，繼續清理油汙。
中油今天表示，橋頭供油中心現場已進行檢查，目前確認操作及管線壓力都屬正常。環保局與中油也都各自為油汙染採樣，分別送驗比對，進一步確認汙染源。
環保局檢驗科報告今晚出爐，分別採集自中油集水井與中埔橋涵洞的樣品，經定性分析結果總石油碳氫化合物低碳數（汽油）和高碳數（柴油）分析結果一致，證明油汙染源來自橋頭油品中心。後續將依違反水汙染法防治法第28條規定，裁罰1萬至600萬罰鍰，並求償代履行費。
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