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大崗山龍眼蜜剩2成 蜂農自稱遊牧民族到處找花

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄今年龍眼受氣候影響減產，龍眼蜜也連帶只剩2、3成，但價格漲幅不大，高雄龍眼蜜以大崗山龍眼蜜最知名，預計今年8月上市。記者陳玫伶／攝影
高雄今年龍眼受氣候影響減產，龍眼蜜也連帶只剩2、3成，但價格漲幅不大，高雄龍眼蜜以大崗山龍眼蜜最知名，預計今年8月上市。記者陳玫伶／攝影

農糧署估算南部今年龍眼蜜產量受年初寒流及下雨影響產量約剩不到2成，高雄以大崗山地區（阿蓮、田寮、內門）為大宗，經評估約剩2、3成，阿蓮區農會表示，因台南以北龍眼蜜產量未減，價格未明顯上升。

岡山區農會官網指出，台灣有7成以上龍眼蜂蜜來自大崗山，因特殊的石灰岩地質，龍眼蜜具有獨特香氣、質地滑潤，內含維生素、礦物質、氨基酸及酵素等。但龍眼開花、結果受氣候影響很大，高雄龍眼約在3、4月開花，今年遇到寒流、下雨，造成龍眼大幅減產，連帶影響蜂蜜產量。

阿蓮區農會總幹事張啟風表示，今年龍眼開花量少，加上天氣變化大，龍眼蜂蜜產量驟減，大崗山約只剩不到2成，價格每公克從原本的8角升到1元，往西北方的蜂蜜量可能較多。

阿蓮區農會表示，高雄以龍眼蜜（阿蓮、田寮、內門）、玉荷包蜜（大樹）為主，龍眼開花時節喜歡暖和氣候，今年在龍眼、玉荷包開花時不巧遇到寒流及下雨，花苞難開花，剛開花又被雨滴打落，連帶影響蜂蜜收成，第二次開花發育較不好，因此今年大崗山地區蜂蜜約僅剩2、3成。

阿蓮區農會指出，除了高雄的蜂蜜大受氣候影響，台南以北蜂蜜影響不大，價格才沒有漲太多，原因之一是蜂蜜本來近幾年價格就高，再者其他地區未受影響，漲價恐無法與其他地區競爭，多數蜂農自稱遊牧民族，如在高雄沒收到蜂蜜，會將蜂箱轉移到台南、台中、南投深山等地以分散風險，否則農保等無法幫到蜂農，蜂農只能無奈靠天吃飯。

高雄今年龍眼受氣候影響減產，龍眼蜜也連帶只剩2、3成，但價格漲幅不大，高雄龍眼蜜以大崗山龍眼蜜最知名，預計今年8月上市。圖／高雄市農業局提供
高雄今年龍眼受氣候影響減產，龍眼蜜也連帶只剩2、3成，但價格漲幅不大，高雄龍眼蜜以大崗山龍眼蜜最知名，預計今年8月上市。圖／高雄市農業局提供

農會 高雄市 岡山

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