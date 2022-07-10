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為屏東空中嘉年華暖身 超輕航機降落恆春機場

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府將在7月22日到24日在恆春機場舉行空中嘉年華，縣府交旅處邀請超輕航機活動團體，與飛行經驗豐富資深飛行員搭配飛行，今有11架超輕航機在恆春民用機場降落。圖／屏東縣府提供
屏東縣府將在7月22日到24日在恆春機場舉行空中嘉年華，縣府交旅處邀請超輕航機活動團體，與飛行經驗豐富資深飛行員搭配飛行，今有11架超輕航機在恆春民用機場降落。圖／屏東縣府提供

屏東縣府在暑假結合超輕航機、無人機舉辦系列空中嘉年華活動，7月22到24日在恆春機場舉行，縣府交旅處邀請超輕航機活動團體，與飛行經驗豐富資深飛行員搭配飛行，今有11架超輕航機在恆春民用機場降落，也替屏東空中嘉年華活動暖身。

交旅處指出，屏東的地理氣候條件適合超輕航機飛行，此次空中嘉年華邀請經民航局核准可合法活動的超輕航機活動團體，並在合法安全場地、合格的超輕航機，與飛行經驗豐富資深飛行員共同搭配飛行，飛行員在活動前多次試飛熟悉屏北直飛恆春機場航道。

屏縣府活化恆春機場，每年4到9月恆春機場適合飛行時間。今有11架超輕航機從高樹鄉的皆豪飛行場直飛恆春機場落地，航程40到50分鐘，這段航程可以一覽屏東的山、海景色，飛行員相當興奮，這也是全國超輕航機首次降落民用機場跑道首例。

屏縣府近年來為了活化恆春機場，拓展觀光包機為主，但因疫情受阻，僅2020年9月菲律賓白金航空一架中型螺旋槳引擎客機，在恆春機場包機「空機試飛」，飛機降落後不關引擎、不開艙門，完成起降、停機等測試後順利離境。

交旅處指出，2022屏東空嘉年華7月22日到24日登場，屆時在恆春機場舉辦系列活動，包括同乘體驗，有興趣民眾可關注屏縣府交旅處網站（https://www.pthg.gov.tw/traffic/Default.aspx）最新消息、屏東go好玩臉書粉絲團(https://www.facebook.com/PINGTUNGTRIP/)。

屏東縣府將在7月22日到24日在恆春機場舉行空中嘉年華，縣府交旅處邀請超輕航機活動團體，與飛行經驗豐富資深飛行員搭配飛行，今有11架超輕航機在恆春民用機場降落。圖／屏東縣府提供
屏東縣府將在7月22日到24日在恆春機場舉行空中嘉年華，縣府交旅處邀請超輕航機活動團體，與飛行經驗豐富資深飛行員搭配飛行，今有11架超輕航機在恆春民用機場降落。圖／屏東縣府提供
屏東縣府將在7月22日到24日在恆春機場舉行空中嘉年華，縣府交旅處邀請超輕航機活動團體，與飛行經驗豐富資深飛行員搭配飛行，今有11架超輕航機在恆春民用機場降落。圖／屏東縣府提供
屏東縣府將在7月22日到24日在恆春機場舉行空中嘉年華，縣府交旅處邀請超輕航機活動團體，與飛行經驗豐富資深飛行員搭配飛行，今有11架超輕航機在恆春民用機場降落。圖／屏東縣府提供
屏東縣府將在7月22日到24日在恆春機場舉行空中嘉年華，縣府交旅處邀請超輕航機活動團體，與飛行經驗豐富資深飛行員搭配飛行，今有11架超輕航機在恆春民用機場降落。圖／屏東縣府提供
屏東縣府將在7月22日到24日在恆春機場舉行空中嘉年華，縣府交旅處邀請超輕航機活動團體，與飛行經驗豐富資深飛行員搭配飛行，今有11架超輕航機在恆春民用機場降落。圖／屏東縣府提供

機場 恆春 輕航機

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