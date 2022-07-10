土庫信國分校裁併後打造住宿式長照機構 結合在地文化

屏東縣里港鄉65歲以上人口比率超過18％，鄉內沒有全日型住宿機構，鄉內土庫國小信國分校2年前裁併後，縣府將分校舊址打造為住宿式長照機構園區，也會融合在地滇緬文化，讓機構與社區緊密結合，成為友善生活圈，預計2024年5月完工。

屏東縣老年人口比率19.1％，副縣長吳麗雪說，預計明年初屏縣將邁入超高齡社會，長輩安養照顧更顯重要。里港鄉、車城鄉是縣內平地鄉鎮中沒有全日型住宿機構鄉鎮，縣府利用里港鄉的信國分校，車城鄉的保力分校，打造長照機構。

土庫國小信國分校2年前遭裁併，當時學校僅剩約2班學生，學生現每天由交通車接送到五公里距離的土庫國小上課，學校仍保有信國分校的傳統滇緬文化。

里港鄉的住宿式長期機構園區興建，經費4.2億元，中央衛福部全額補助，未來園區將有全日型住宿機構、日間照顧中心、居家服務、社區共食餐廳、復能休閒運動，並融合在地滇緬文化館室，吳麗雪強調，機構一定會與在地社區結合。

今天動土典禮，衛福部司長祝健芳出席，他致詞說，全國65歲以上人口17.11％，屏東縣19.1％高於全國比例，面對超高齡社會準備刻不容緩。屏東住宿機構83家，全國1673家，總床數11萬多床。屏東縣爭取三案，信國分校外，還有車城鄉的保力分校，與榮總體系內埔龍泉分院，三案合併經費6.5億元，但因原物料物價上漲影響，經費規畫將調整。

縣府長照中心指出，屏東縣住宿型機構現有5700床，未來三年將再增加1700多床，屏東縣長照需求人口約有3.6萬人。

長照中心指出，信國分校在里港鄉與高雄市美濃區，園區空間配置，以去機構化的滇緬街屋為意象設計，營造家的意象，以台灣鄉村特有的磚瓦作為色調基底，族群聚落式規畫，呈現線條與傳統色調交織，完工營運後成為居民健康與學習的開放空間。