快訊

獨／陳時中選定了 知情人士：找吳思瑤當競選總幹事

20多歲酗酒男確診亡 8歲童染疫「腦血管病變」中風

土庫信國分校裁併後打造住宿式長照機構 結合在地文化

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣里港鄉沒有全日型住宿機構，縣府將裁併土庫國小信國分校打造為住宿式長照機構，今天舉行動土，信國社區居民出席，讓荒廢校地有新用途。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉沒有全日型住宿機構，縣府將裁併土庫國小信國分校打造為住宿式長照機構，今天舉行動土，信國社區居民出席，讓荒廢校地有新用途。記者劉星君／攝影

屏東縣里港鄉65歲以上人口比率超過18％，鄉內沒有全日型住宿機構，鄉內土庫國小信國分校2年前裁併後，縣府將分校舊址打造為住宿式長照機構園區，也會融合在地滇緬文化，讓機構與社區緊密結合，成為友善生活圈，預計2024年5月完工。

屏東縣老年人口比率19.1％，副縣長吳麗雪說，預計明年初屏縣將邁入超高齡社會，長輩安養照顧更顯重要。里港鄉、車城鄉是縣內平地鄉鎮中沒有全日型住宿機構鄉鎮，縣府利用里港鄉的信國分校，車城鄉的保力分校，打造長照機構。

土庫國小信國分校2年前遭裁併，當時學校僅剩約2班學生，學生現每天由交通車接送到五公里距離的土庫國小上課，學校仍保有信國分校的傳統滇緬文化。

里港鄉的住宿式長期機構園區興建，經費4.2億元，中央衛福部全額補助，未來園區將有全日型住宿機構、日間照顧中心、居家服務、社區共食餐廳、復能休閒運動，並融合在地滇緬文化館室，吳麗雪強調，機構一定會與在地社區結合。

今天動土典禮，衛福部司長祝健芳出席，他致詞說，全國65歲以上人口17.11％，屏東縣19.1％高於全國比例，面對超高齡社會準備刻不容緩。屏東住宿機構83家，全國1673家，總床數11萬多床。屏東縣爭取三案，信國分校外，還有車城鄉的保力分校，與榮總體系內埔龍泉分院，三案合併經費6.5億元，但因原物料物價上漲影響，經費規畫將調整。

縣府長照中心指出，屏東縣住宿型機構現有5700床，未來三年將再增加1700多床，屏東縣長照需求人口約有3.6萬人。

長照中心指出，信國分校在里港鄉與高雄市美濃區，園區空間配置，以去機構化的滇緬街屋為意象設計，營造家的意象，以台灣鄉村特有的磚瓦作為色調基底，族群聚落式規畫，呈現線條與傳統色調交織，完工營運後成為居民健康與學習的開放空間。

信國分校早期是信國國小第一屆學生，定遠社區居民張金英說，母校裁併後廢棄一段時間，能夠善盡土地效用，化身長照機構也是很不錯。附近美濃區的成功社區的居民楊天行說，荒廢太久，土地利用轉變，提供給長者需求

屏東縣里港鄉沒有全日型住宿機構，縣府將裁併土庫國小信國分校打造為住宿式長照機構，今天舉行動土典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉沒有全日型住宿機構，縣府將裁併土庫國小信國分校打造為住宿式長照機構，今天舉行動土典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉沒有全日型住宿機構，縣府將裁併土庫國小信國分校打造為住宿式長照機構，圖為完工示意圖。圖／屏東縣府提供
屏東縣里港鄉沒有全日型住宿機構，縣府將裁併土庫國小信國分校打造為住宿式長照機構，圖為完工示意圖。圖／屏東縣府提供
屏東縣里港鄉沒有全日型住宿機構，縣府將裁併土庫國小信國分校打造為住宿式長照機構，圖為完工示意圖。圖／屏東縣府提供
屏東縣里港鄉沒有全日型住宿機構，縣府將裁併土庫國小信國分校打造為住宿式長照機構，圖為完工示意圖。圖／屏東縣府提供
屏東縣里港鄉沒有全日型住宿機構，縣府將裁併土庫國小信國分校打造為住宿式長照機構，圖為完工示意圖。圖／屏東縣府提供
屏東縣里港鄉沒有全日型住宿機構，縣府將裁併土庫國小信國分校打造為住宿式長照機構，圖為完工示意圖。圖／屏東縣府提供

屏東縣長 長照

延伸閱讀

籌建老人復健綜合醫院 中亞聯大培育優質醫療人才

再現台灣建築經典 修澤蘭特展於東勢客家文化園區登場

屏東+1165疫情趨緩 國中小學戶外運動設施即起開放

游錫堃：國會新園區須具國家主權象徵與台灣特色

相關新聞

土庫信國分校裁併後打造住宿式長照機構 結合在地文化

屏東縣里港鄉65歲以上人口比率超過18％，鄉內沒有全日型住宿機構，鄉內土庫國小信國分校2年前裁併後，縣府將分校舊址打造為...

阿公店溪文學獎頒獎 展現年輕世代文學力量

第15屆阿公店溪文學獎今天舉行頒獎典禮，展現年輕世代文學力量。高雄市長陳其邁鼓勵青年學子們，以土地、人民為題材，創造出更...

安倍遇刺身亡 高雄紅毛港保安堂自設追思會場供致哀

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，震驚各界，祭祀日本軍艦艦長「海府大元帥」的高雄紅毛港保安堂設立安倍晉三追思會場，2天來陸續有...

後勁溪油汙染源指向橋頭供油中心 中油：化驗比對油汙

高雄市環保局8日接獲民眾陳情後勁溪河面有油汙染，立即在德民橋、鋼便橋及德惠橋布說4條攔油索防堵油汙，並在油汙集中處德民橋...

國定古蹟鳳山無線電信所啟動修復 揭大碉堡神秘面紗

建於1917年的日本海軍鳳山無線電信所，2010年公告為國定古蹟，文化局採分期分區方式向中央爭取修復預算，副市長史哲說，...

悼安倍晉三 高雄流行音樂中心愛河點亮追思白光

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，高市府昨晚在愛河沿岸及高雄流行音樂中心建築體打上白光，以示悼念。高雄市長陳其邁說，象徵聖潔、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。