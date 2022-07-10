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48公尺高媽祖雕像 澎縣府計畫10月盛大揭幕

中央社／ 澎湖縣10日電

澎湖媽祖文化園區內的媽祖雕像主體完成，48公尺高鷹架昨天開始進行拆除，預計10個工作天完成，澎湖縣政府計畫在10月間舉行盛大揭幕，守護菊島海洋子民的平安，將成為澎湖新興觀光遊憩景點。

縣府工務處表示，媽祖文化園區內高達48公尺的媽祖雕像，在前年5月發包，原承包不願繼續承作，最終委請曾施作高雄佛光大佛、新竹彌勒佛、日本牛久大佛的桃園聖光雕塑來協助，專業技術團隊在今年3月進駐，歷時4個月的媽祖雕像的結構組立、銅片接合與表面處理塗裝等，終告大功完成。

工務處長薛文堂接受中央社記者訪問表示，全身以青銅製的禡祖雕像主體，昨天開始進行環狀鷹架的拆除作業，禡祖雕像終露出頭部，金銅色的媽祖臉部，在陽光襯托輝映下，更顯耀眼，慈祥和藹，吸引不少民眾圍觀，與媽祖雕像齊高的48公尺環狀鷹架，預計至少10個工作天才可完成拆除，後續進行基座、環狀步道、階梯與設施鋪面等工程，預計在9月底完工。

薛文堂表示，澎湖媽祖文化園區內的媽祖雕像，會在10月間先行揭幕開放，再進行重光開發與海堤綠美化等2、3期園區周邊工程，若進行順利，文化園區的整體開發可望在年底完工，成為澎湖一處新興觀光休憩景點。

澎湖媽祖觀光文化園區，歷經王乾發、陳光復與賴峰偉等3任縣長，10多年來歷經公投大倉停建、拆除、重新選址，賴峰偉以媽祖文化是世界文化珍貴遺產及活化澎湖內海觀光，以行政裁量權決定興建、一波三折，延宕多年，最終選址決定在馬公重光里興建，可望在年底完成。

媽祖 澎湖

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