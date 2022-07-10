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後勁溪油汙染源指向橋頭供油中心 中油：化驗比對油汙

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市環保局調派沖吸溝泥車支援清汙。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局調派沖吸溝泥車支援清汙。圖／高雄市環保局提供

高雄市環保局8日接獲民眾陳情後勁溪河面有油汙染，立即在德民橋、鋼便橋及德惠橋布說4條攔油索防堵油汙，並在油汙集中處德民橋下消波塊鋪設吸油棉做緊急應變處理。連續兩天追查汙染源，疏漏源頭指向中油橋頭供油中心。中油表示，目前操作及管壓都正常，已採樣化驗比對油汙及油品，釐清汙染源。

環保局長張瑞琿表示，稽查人員在後勁溪沿岸追查油汙染，於支流青埔溝一處箱涵，發現有殘餘的黑色油汙，並持續有少許疏漏，沿上游溯源頭至橋頭供油中心內，發現中心內集水井出現黑色油汙，經採樣與後勁溪油汙比對後發現一致。稽查人員在集水井注入消防水測試，消防水確實由箱涵流出，所以研判油汙是經由中心流入青埔溝，續流至後勁溪主河道，造成河面汙染。

中油發言人張瑞宗表示，橋頭供油中心現場已進行檢查，目前確認操作及管線壓力都屬正常。中油也已為油汙染採樣，送驗與中心的油品進行比對，再做進一步確認。

環保局粗估河面上漏油汙染約兩、三公秉，性質屬重油。中油表示，若洩漏量達這麼多，監測系統應該會出現異常。

環保局表示，若查驗為中油汙染，後續將依違反水汙染法防治法第28條規定裁罰1萬至600萬罰鍰，並求償代履行費。至於疏漏原因，供油中心目前尚在調查中。

環保局表示，中油橋頭供油中心2002年10月10日也曾發生中油漏油汙染後勁溪事件，當時環保局確認中油為汙染源後開罰60萬元。

張瑞琿呼籲業者應妥善運作製程油品，若發生意外疏漏情形，應依法通報並採取緊急措施防止汙染擴散。若查獲非法排放廢油，造成河川嚴重環境汙染，環保局將依法重懲。

高雄市環保局工作人員清理後勁溪油汙。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局工作人員清理後勁溪油汙。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局稽查人員在中油橋頭供油中心廠內集水井採樣。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局稽查人員在中油橋頭供油中心廠內集水井採樣。圖／高雄市環保局提供
青埔溝箱涵油汙染洩漏處。圖／高雄市環保局提供
青埔溝箱涵油汙染洩漏處。圖／高雄市環保局提供

中油 後勁溪 漏油

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