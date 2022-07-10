國定古蹟鳳山無線電信所啟動修復 揭大碉堡神秘面紗

建於1917年的日本海軍鳳山無線電信所，2010年公告為國定古蹟，文化局採分期分區方式向中央爭取修復預算，副市長史哲說，修復後這座百年古蹟將成為如同打狗英國領事館、逍遙園等修復活化經典案例，不僅僅是座文化資產園區，更將成為帶動鳳山發展的火車頭。

史哲回顧到，2010年高雄縣市合併，當時他是文化局長，在合併首日他首個行程便是到原高雄縣的鳳山無線電信所現地勘查、討論並確認修復方向，也從那天起便正式展開爭取古蹟修復經費的漫漫長路，這段期間除了將園區改為常態開放、進行調查研究、辦理推廣活動，並與國防部協調土地移撥問題，終於在今年5月完成容積調配移轉程序，讓鳳山無線電信所產權可歸屬於市府，更讓未來古蹟活化有了更多發展可能性。

「這座場域見證高雄百年世界軍事地位，也記憶白色恐怖時期傷痕！」史哲說，鳳山無線電信所座落在鳳山工協市場旁，自成一塊靜謐區域，從空中俯瞰雙同心圓地景如同神秘麥田圈矗立在鳳山精華地帶，是日本海軍三大無線電信所唯一在台灣的一處，也是俗稱的明德班。

1917年興建的鳳山無線電信所，是百年前世界最尖端科技代表，日本海軍為了加強海外作戰能力，陸續興建三座大型長波無線電信所，分別在東京的船橋、佐世保的針尾及高雄的鳳山。電信所的配置不僅昭示著日本海軍的太平洋整體戰略，也能讓人一窺高雄在百年前的國際戰略地位。

史哲提到，國民政府遷台後，鳳山無線電信所劃分為3個區域，北邊的宿舍區成為眷村，南邊區域進駐海軍通訊隊，中間的核心區則先後成為關押海軍政治犯與思想犯的「鳳山招待所」，及管教管束軍中頑劣分子的「海軍訓導中心」與「海軍明德訓練班」，因此鳳山無線電信所亦被稱為明德班。

百年來的鳳山無線電信所，不同時期的功能見證了時代的變遷。如今，三座大型長波無線電信所僅存佐世保的針尾和高雄的鳳山，都已經是二地重要的國家級文化資產，鳳山無線電信所豐富多元的歷史面貌更顯彌足珍貴。

史哲指出，文化部公布明至2025年再造歷史現場，「國定古蹟原日本海軍鳳山無線電信所（明德班）」獲第一期修復經費2.08億元。在高雄市努力維護，爭取近20年後，將啟動全區大規模修復工程，此期工程核心是在6000噸覆土掩體下修復神秘大碉堡。

位於園區正中心的「大碉堡」，占地超過1700坪，建築高達12.3公尺，H型的建築，以3個大拱型空間作為主要結構，是用來放置長波無線電設備的空間。作為日治時期的核心軍事設施，為防止戰時的空襲轟炸，建築上覆蓋了超過2公尺的土層並種滿植物，從空中俯瞰猶如一片大型草地土丘，形成完美偽裝掩體，讓無線電信所躲過了戰時空襲偵查，得以保存。

為承載超過6000噸覆土層，大碉堡是座牆體、屋頂皆厚達近2公尺的鋼筋混凝土建築，讓大碉堡實際變成三個巨大穹窿的地下室構造，這是當代難以再現的建築，在歷史與建築上具備極高的文化資產價值。