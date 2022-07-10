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高雄後勁溪遭油汙汙染 源頭疑中油橋頭供油中心

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
青埔溝箱涵洩漏處。圖／市府環保局提供
青埔溝箱涵洩漏處。圖／市府環保局提供

高雄市楠梓區後勁溪，前天有民眾發現德惠橋附近河道有油汙汙染河面的情形；市府環保局獲報後，昨天緊急進行油汙防堵，並追查汙染來源；初步研判，這次汙染源頭疑為橋頭供油中心，將依法開罰，至於疏漏原因，供油中心仍在調查。

接獲油汙汙染河面通報後，環保局昨天派員清理，總計出動40人次，2部沖吸汙泥車，另中油公司出動10人，3部車清理油汙，共清理31噸含油汙水。

這次油汙事件經市府環保局稽查人員在後勁溪沿岸追查，於支流青埔溝一處箱涵，發現有殘餘的黑色油汙，且持續有少許疏漏，便循著上游溯源頭到橋頭供油中心內。

環保局稽查人員發現，橋頭供油中心內集水井出現黑色油汙，經採樣與後勁溪油汙比對後結果一致，且在集水井注入消防水測試，消防水確實由箱涵流出。

透過追查，市府環保局研判，該油汙疑經由該中心流入青埔溝，續流至後勁溪主河道，造成河面汙染，後續將依違反水汙法防治法第28條規定裁罰1萬至600萬罰鍰，至於疏漏原因，供油中心目前尚在調查中。

此外，環保局後續將要求供油中心接手進行後勁溪油汙清理作業；更呼籲業者應妥善運作製程油品，若發生意外疏漏情形，應依法進行通報並採取緊急措施防止汙染擴散。

環保局強調，業者切勿心存僥倖，倘經查獲非法排放廢油，造成河川嚴重環境汙染，將依法重懲，決不寬貸。

市府環保局工作人員清理後勁溪油汙。圖／市府環保局提供
市府環保局工作人員清理後勁溪油汙。圖／市府環保局提供
廠內雨水集水井遭油汙汙染。圖／市府環保局提供
廠內雨水集水井遭油汙汙染。圖／市府環保局提供
市府環保局工作人員清理後勁溪油汙。圖／市府環保局提供
市府環保局工作人員清理後勁溪油汙。圖／市府環保局提供
市府環保局工作人員清理後勁溪油汙。圖／市府環保局提供
市府環保局工作人員清理後勁溪油汙。圖／市府環保局提供

後勁溪 中油 高雄市

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