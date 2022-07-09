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網美快來！屏東勝利星村遺構公園啟用 成打卡新熱點

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
勝利星村遺構公園夜間燈影輝映，成為屏東市區亮眼地景。圖／屏東縣府文化處提供
勝利星村遺構公園夜間燈影輝映，成為屏東市區亮眼地景。圖／屏東縣府文化處提供

屏東勝利星村保留日式眷舍歷史建築群，懷舊古風成為網美拍照熱點，其中最大亮點遺構公園今晚啟用，無法修復的斷垣殘壁搖身一變成為地景藝術，再成新熱點。屏東縣長潘孟安在啟用儀式中宣布，11月前遺構公園空翔區也將啟用，是今晚啟用的得勝區4倍大，保證有看頭。

屏縣保留全台面積最大的日式眷舍歷史建築群，近年分期修復、活化及招商，讓勝利星村形成多元品牌匯集的文化商圈。其中，部分屋況難以完整修復的建築群，去年12月動工改造為遺構公園，利用舊瓦片、木構件、馬賽克地磚以及窗花等老物件再利用鑲嵌，把斷垣殘壁變成獨特地景。

其中可見到令人眼睛一亮的藝術創作，《造飛機》運用遺構中的窗景，結合飛機模型立體零件作成創意鐵窗花，民眾可以穿透拍照，感受往昔空軍家眷的氣息，《時空穿越》則把窗花與門窗重新組裝，透過光影輝映，別有風味。

潘孟安在啟用儀式感性回溯歷史，屏東日式眷舍在日治時期是日軍第八陸軍團聯隊軍官駐紮地，國民黨政府來台又變國軍將領官舍，如今以日式工法以舊復舊，承載上一代歷史記憶，也展現新世代風格，別具意義。今晚啟用的遺構公園得勝區有6千平方公尺，潘孟安預告，面積逾4倍的空翔區11月前也將啟用。

種子舞團的舞者晚上把公園當舞台，穿梭在不同眷村遺構，展現曼妙舞姿，帶領民眾體驗動態導覽。黃姓民眾搶先帶家人拍照打卡說，「小時候想進來都不得其門而入，終於能拍照很興奮」。

勝利星村遺構公園今晚啟用，民眾席地而坐參與啟用儀式，感受日式眷舍悠閒氣息。記者魏斌／攝影
勝利星村遺構公園今晚啟用，民眾席地而坐參與啟用儀式，感受日式眷舍悠閒氣息。記者魏斌／攝影
種子舞團的舞者把眷舍遺構當舞台，展現曼妙舞姿。記者魏斌／攝影
種子舞團的舞者把眷舍遺構當舞台，展現曼妙舞姿。記者魏斌／攝影
種子舞團的舞者把公園當舞台，以曼妙舞姿帶領民眾體驗動態導覽。記者魏斌／攝影
種子舞團的舞者把公園當舞台，以曼妙舞姿帶領民眾體驗動態導覽。記者魏斌／攝影
種子舞團的舞者晚上把公園當舞台，穿梭在不同眷村遺構，展現曼妙舞姿。記者魏斌／攝影
種子舞團的舞者晚上把公園當舞台，穿梭在不同眷村遺構，展現曼妙舞姿。記者魏斌／攝影

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