疫情降溫 高市關懷包得來速關閉夜間服務

高雄市今天新增3115例確診病例，盛行率達16.97%。疫情逐漸降溫，高市衛生局為此宣布，關懷包得來速站人今天起將只開放到下午5點半，晚間關閉。

高雄疫情漸往下走，今年負壓隔離及專責病房空床率達63.9%，至8日止，高雄市65歲以上第4劑疫苗累計接種率24.0%，髙於全國平均19.8%，尚未接種的長輩，可自行前往合約基層診所或社區接種站接種，亦可向區公所預約計程車免費接送，7月31日前完成第3或第4劑疫苗接種的長輩可領取700元禮券及2支快篩試劑。

衛生局表示，全球BA.4及BA.5病毒變異株仍流行，邊境工作者與協助居家檢疫工作人員仍應提高警覺，已接種第3劑疫苗滿150天的機場港埠工作人員、航空機組員、船員及居家檢疫工作者應儘速接種第4劑疫苗。Novavax疫苗高雄獲配的3.8萬劑8日已到貨，民眾可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」進行預約。

高市38區關懷包得來速服務，領取時間調整至上午9點至12點、下午1點半至5點半，晚間時段關閉。