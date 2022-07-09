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「抽象高雄」展覽登場 27位畫家展現南方「氣口」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市立美術館籌畫多時的「抽象高雄」展覽今天開幕。記者王昭月／攝影
高雄市立美術館籌畫多時的「抽象高雄」展覽今天開幕。記者王昭月／攝影

高雄市立美術館籌畫多時的「抽象高雄」展覽今天開幕，27名藝術家以抽象畫風詮釋高雄意象，藝術創作者陳水財說，高雄不只工廠、工業可描繪，其實這種南方的「氣口」，藝術家摸不到卻感覺得到！

「抽象高雄」展覽今天在高雄市美術館登場，104及105挑高展間陳列著27名藝術工作者的作品，透過油彩及多媒材呈現「印象派高雄」，帶來不同的視覺盛宴，即起展出至9月25日。展期中也同步舉辦「何為抽象？為何抽象？─策展人vs不同世代展出藝術家的相對論」等座談會，由高美館長李玉玲、策展人王焜生及參展藝術家對談。

高美館表示，這檔展覽以城市為創作靈感，以抽象創作方法描繪高雄印象。高雄市副市長史哲認為，高雄集山海河港於一身，地理特徵鮮明，城市形象十分具體，透過藝術家畫筆，可呈現高雄多樣面貌。

高美館長李玉玲說，暌違15年，高美館今年再度啟動「美術高雄」展覽系列，首發推出的「抽象高雄」，邀專業策展人王焜生擔任展覽策畫，偕高美館資深策展人吳慧芳協同策展，希望多元關照在地創作能量。

高雄市立美術館籌畫多時的「抽象高雄」展覽今天開幕，27名藝術家以抽象畫風詮釋高雄意象。記者王昭月／攝影，
高雄市立美術館籌畫多時的「抽象高雄」展覽今天開幕，27名藝術家以抽象畫風詮釋高雄意象。記者王昭月／攝影，
藝術家筆下的「高雄港」。記者王昭月／攝影
藝術家筆下的「高雄港」。記者王昭月／攝影
藝術創作者運用手套等媒材呈現高雄工業意象。記者王昭月／攝影
藝術創作者運用手套等媒材呈現高雄工業意象。記者王昭月／攝影

高雄市立美術館 藝術家 高美館

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