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抗長新冠！屏基推營養點滴 民眾：打完呼吸順多了

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
屏東基督教醫院培元綜合門診為民眾施打營養點滴「自強清毒二號」，期能加強免疫力。圖／屏基提供
屏東基督教醫院培元綜合門診為民眾施打營養點滴「自強清毒二號」，期能加強免疫力。圖／屏基提供

全台逾四百萬人感染新冠肺炎，不少人康復後飽受「長新冠」之苦。屏東基督教醫院培元綜合門診特別調配加強免疫力的營養點滴「自強清毒二號」，6日有多位民眾施打，一位6月確診的民眾今天反饋指，打完後比較不咳了，另有一位5月確診的民眾稱，感覺好很多準備報名馬拉松。

「自強清毒二號」營養點滴無健保給付，全需自費，建議民眾施打前可先洽詢評估。

培元門診主治醫師范思善指出，新冠後遺症（又稱長新冠）一旦出現將是一條漫長、艱苦的恢復之路。根據疾病管制署新冠肺炎染疫康復者指引，大多數新冠肺炎病人在經過4周或更長時間會逐漸好轉。但部分患者可能因急性感染引起免疫系統失調等情形，即使康復仍會影響日常身體活動功能，這些患者通常會在感染後12周痊癒，但也有一些症狀可能持續超過12周或陸續有新症狀發生。

范思善表示，屏基之前就調配了加強免疫力的營養點滴「自強抗疫一號」，主要營養素包括鎂離子、高單位維他命C、維他命B群等，都有益免疫系統，透過點滴靜脈注射，不經腸道，讓營養從血液直接吸收，促進細胞生長修復。因應確診者康復出現長新冠症狀，再調配了「自強清毒二號」營養點滴。

6日施打點滴的民眾多打過3劑疫苗，6月確診的沈姓民眾稱，施打點滴後比較不咳，另一位5月確診的馬姓民眾表示，確診後每天都有氣喘將發作的不適感，但打過點滴後呼吸變得較順暢，再觀察幾天也許可以報名馬拉松賽。

范思善提醒，確診者雖有抗體，但也只有3至6個月的保護力，只要出現新的病毒變異株，還是有可能二度感染，疫苗還是要打好打滿，建議可趁有抗體保護力的黃金期，補給欠缺營養素，強化自身免疫能力。

新冠肺炎 長新冠

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