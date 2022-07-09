快訊

播報安倍遇刺出包遭酸「山上山下分不清」 張雅琴回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯志恩肯定韓團隊 讓YouBike成「高雄最有感建設」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人柯志恩騎YouBike上路，肯定韓團隊的堅持才讓YouBike 2.0變成「高雄最有感建設」之一。 圖／取自柯志恩臉書
國民黨高雄市長參選人柯志恩騎YouBike上路，肯定韓團隊的堅持才讓YouBike 2.0變成「高雄最有感建設」之一。 圖／取自柯志恩臉書

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天在前市府團隊副市長葉匡時陪同下跑行程，也騎上YouBike單車體驗港都風采。柯志恩說，過去高雄市擁有全台第一套公共單車系統，卻因疏於管理導致使用率低落，韓市府團隊排除困難推出YouBike 2.0，高雄共享單車使用率因此大幅提升，更成為網友票選2011-2021「高雄最有感建設」之一。

柯志恩今天利用空檔，帶著團隊坐上單車，體驗港都風采。柯志恩在臉書發文說，高雄過去有全台灣第一套公共單車系統CityBike，然而卻因為疏於管理，導致使用率低落，失竊、破壞等狀況時有所聞。

柯志恩指出，韓市府團隊聽到了市民的心聲，參考台灣其他縣市YouBike成功的案例，將高雄作為YouBike 2.0示範區，計畫推出之始，遇到些許反彈，甚至被說韓市府要「殲滅高雄所有的驕傲」，結果YouBike 2.0推出後，高雄共享單車的使用率大幅度的提升，更成為網友票選2011-2021「高雄最有感建設」之一。

「人民的小事，就是政府的大事」柯志恩說，高雄的未來仍有許多機會與挑戰，需要一個能夠傾聽民意，腳踏實地的舵手，少點政治口水，多傾聽民意，才是作為一個市長，最該重視的事。

共享單車 YouBike 高雄市長

延伸閱讀

葉匡時假日陪柯志恩跑行程 驚訝「整個美濃冷冷清清」

影／黃捷批柯志恩用天龍國思維 挑起高雄人傷痛

影／南部要分散砲火 柯志恩：打完選戰續留高雄

柯志恩「高雄日常」話題續燒 台灣基進批「又老又窮」翻版

相關新聞

葉匡時假日陪柯志恩跑行程 驚訝「整個美濃冷冷清清」

韓國瑜時代的高雄市副市長葉匡時利用假日展開市長輔選行程，今天陪同國民黨市長參選人柯志恩到美濃拜會地方人士。葉匡時中午帶著...

搶灘料羅灣長泳將登場 500志工清出3170公斤海漂垃圾

第19屆搶灘料羅灣金門海上長泳活動，即將於7月16日、17日在料羅灣八二據點舉行，金湖鎮公所在今日由金湖鎮長陳文顧率領環...

柯志恩肯定韓團隊 讓YouBike成「高雄最有感建設」

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天在前市府團隊副市長葉匡時陪同下跑行程，也騎上YouBike單車體驗港都風采。柯志恩說，過去...

防建築工地假日「出包」 高市勞工局長率隊突檢罰2案

高雄市勞工局長周登春及勞檢處長郭清吉今天分頭帶隊突檢鳳山與前鎮二處建築外牆整修工地，共發現5項缺失，其中2項具有有立即危...

高雄輕軌10月通車至凹子底 陳其邁：輕軌也是文化之旅

高雄輕軌去年底通車到美術館站，中華路至博愛路凹子底路段即將完工，今早高雄市長陳其邁視察C24愛河之心站施工情況，送水果慰...

金門縣2座停車場委託經營 即起公開標租

金門近年來汽車數量大增，縣府為改善路外停車場環境及提供駕駛友善引導資訊，提升整體停車服務品質，並導入使用者付費概念，辦理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。