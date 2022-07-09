柯志恩肯定韓團隊 讓YouBike成「高雄最有感建設」

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天在前市府團隊副市長葉匡時陪同下跑行程，也騎上YouBike單車體驗港都風采。柯志恩說，過去高雄市擁有全台第一套公共單車系統，卻因疏於管理導致使用率低落，韓市府團隊排除困難推出YouBike 2.0，高雄共享單車使用率因此大幅提升，更成為網友票選2011-2021「高雄最有感建設」之一。

柯志恩今天利用空檔，帶著團隊坐上單車，體驗港都風采。柯志恩在臉書發文說，高雄過去有全台灣第一套公共單車系統CityBike，然而卻因為疏於管理，導致使用率低落，失竊、破壞等狀況時有所聞。

柯志恩指出，韓市府團隊聽到了市民的心聲，參考台灣其他縣市YouBike成功的案例，將高雄作為YouBike 2.0示範區，計畫推出之始，遇到些許反彈，甚至被說韓市府要「殲滅高雄所有的驕傲」，結果YouBike 2.0推出後，高雄共享單車的使用率大幅度的提升，更成為網友票選2011-2021「高雄最有感建設」之一。

「人民的小事，就是政府的大事」柯志恩說，高雄的未來仍有許多機會與挑戰，需要一個能夠傾聽民意，腳踏實地的舵手，少點政治口水，多傾聽民意，才是作為一個市長，最該重視的事。