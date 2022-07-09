中央與地方公布的確診數差很大 金門縣府細說分明

金門縣府表示，今天新增152名確診者，但中央流行疫情指揮中心所公布的數字卻是194例，兩者間的數字明顯有落差，引起民眾質疑是否有隱匿，對此，金門縣流行疫情指揮中心再度強調是統計截止時間與計算方式不同，全國各縣市都存在同樣的狀況。

縣府表示，新冠疫情持續發展，不少鄉親對於中央與地方所公告的確診數據不同而提出質疑，以昨（8）日為例，中央流行疫情指揮中心(CDC)分別公布，金門縣新增180例確診個案(累計6353例)、連江縣新增21例確診個案(累計1509例)、澎湖縣新增194例確診個案(累計9738例)；但三離島縣政府所公布新增的分別為161例確診個案(累計6243例)、22例確診個案(累計1595例)與167例確診個案(累計9086例)，相關數據均與中央公布的有所落差。

金門縣流行疫情指揮中心說明，除統計作業截止時間點不同外(CDC是每日半夜12時，縣府是中午12時)，計算方式也不同，包括： CDC每日公布金門縣確診數據，是經個案自主回報或衛生單位疫調，以民眾實際居住本縣及設籍在本縣，來做統計。故會納入戶籍在金門，但卻是在台灣確診的鄉親。其中也包含實際居住金門，但並非設籍於本縣的確診者。

此外，金門縣流行疫情指揮中心公布的確診數字，是統計實際發生在金門的確診者，個案都是在金門醫療院所就診，並且實際在地活動、旅遊觀光客，以及實際居住者，也包含居住在本縣但以視訊方式與台籍院所看診確診者。(例如：未設籍金門，卻在金門服兵役或至本縣旅遊而確診者等)。因此，本縣以實際發生在金門的人數做為依據，更能貼近金門的實際確診率。

金門縣衛生局表示，今日金門地區新增152名確診者，確診累計6395例，目前收治中61例，其中無症狀或輕症57例，中症4例；確診者居家照護824例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者204人，目前居家隔離444人，解除居家隔離159人。