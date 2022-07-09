快訊

中華快遞最快下周一全台總罷工 恐影響約8百家銀行

安倍遇襲身亡 奈良縣警部長認「維安有疏失」：從警27年最大遺憾

不滿媽媽大聲喊吃飯 他突抓狂持利剪刺母後腦杓

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中央與地方公布的確診數差很大 金門縣府細說分明

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣衛生局表示，今日金門地區新增152名確診者，確診累計6395例。記者蔡家蓁／翻攝
金門縣衛生局表示，今日金門地區新增152名確診者，確診累計6395例。記者蔡家蓁／翻攝

金門縣府表示，今天新增152名確診者，但中央流行疫情指揮中心所公布的數字卻是194例，兩者間的數字明顯有落差，引起民眾質疑是否有隱匿，對此，金門縣流行疫情指揮中心再度強調是統計截止時間與計算方式不同，全國各縣市都存在同樣的狀況。

縣府表示，新冠疫情持續發展，不少鄉親對於中央與地方所公告的確診數據不同而提出質疑，以昨（8）日為例，中央流行疫情指揮中心(CDC)分別公布，金門縣新增180例確診個案(累計6353例)、連江縣新增21例確診個案(累計1509例)、澎湖縣新增194例確診個案(累計9738例)；但三離島縣政府所公布新增的分別為161例確診個案(累計6243例)、22例確診個案(累計1595例)與167例確診個案(累計9086例)，相關數據均與中央公布的有所落差。

金門縣流行疫情指揮中心說明，除統計作業截止時間點不同外(CDC是每日半夜12時，縣府是中午12時)，計算方式也不同，包括： CDC每日公布金門縣確診數據，是經個案自主回報或衛生單位疫調，以民眾實際居住本縣及設籍在本縣，來做統計。故會納入戶籍在金門，但卻是在台灣確診的鄉親。其中也包含實際居住金門，但並非設籍於本縣的確診者。

此外，金門縣流行疫情指揮中心公布的確診數字，是統計實際發生在金門的確診者，個案都是在金門醫療院所就診，並且實際在地活動、旅遊觀光客，以及實際居住者，也包含居住在本縣但以視訊方式與台籍院所看診確診者。(例如：未設籍金門，卻在金門服兵役或至本縣旅遊而確診者等)。因此，本縣以實際發生在金門的人數做為依據，更能貼近金門的實際確診率。

金門縣衛生局表示，今日金門地區新增152名確診者，確診累計6395例，目前收治中61例，其中無症狀或輕症57例，中症4例；確診者居家照護824例。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者204人，目前居家隔離444人，解除居家隔離159人。

金門 疫情 居家隔離

延伸閱讀

百年雙喜樓屋頂因雨塌陷 金門文化局搶救

搶灘料羅灣長泳將登場 500志工清出3170公斤海漂垃圾

金門古寧頭社區辦石蚵遊程解說訓練 教「蚵民」成導遊

跌破3萬例！本土+2萬8028 境外+107 死亡+94

相關新聞

葉匡時假日陪柯志恩跑行程 驚訝「整個美濃冷冷清清」

韓國瑜時代的高雄市副市長葉匡時利用假日展開市長輔選行程，今天陪同國民黨市長參選人柯志恩到美濃拜會地方人士。葉匡時中午帶著...

搶灘料羅灣長泳將登場 500志工清出3170公斤海漂垃圾

第19屆搶灘料羅灣金門海上長泳活動，即將於7月16日、17日在料羅灣八二據點舉行，金湖鎮公所在今日由金湖鎮長陳文顧率領環...

中央與地方公布的確診數差很大 金門縣府細說分明

金門縣府表示，今天新增152名確診者，但中央流行疫情指揮中心所公布的數字卻是194例，兩者間的數字明顯有落差，引起民眾質...

防建築工地假日「出包」 高市勞工局長率隊突檢罰2案

高雄市勞工局長周登春及勞檢處長郭清吉今天分頭帶隊突檢鳳山與前鎮二處建築外牆整修工地，共發現5項缺失，其中2項具有有立即危...

高雄輕軌10月通車至凹子底 陳其邁：輕軌也是文化之旅

高雄輕軌去年底通車到美術館站，中華路至博愛路凹子底路段即將完工，今早高雄市長陳其邁視察C24愛河之心站施工情況，送水果慰...

金門縣2座停車場委託經營 即起公開標租

金門近年來汽車數量大增，縣府為改善路外停車場環境及提供駕駛友善引導資訊，提升整體停車服務品質，並導入使用者付費概念，辦理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。