搶灘料羅灣長泳將登場 500志工清出3170公斤海漂垃圾

第19屆搶灘料羅灣金門海上長泳活動，即將於7月16日、17日在料羅灣八二據點舉行，金湖鎮公所在今日由金湖鎮長陳文顧率領環保課課長李博豪和公所團隊，及各單位共500餘人進行淨灘活動，總計共清除3170公斤的各式垃圾，還金門一個乾淨的海岸線。

雖然頂著烈日，但各單位參與踴躍，包括昇恆昌、金門國家公園、陸軍金門防衛指揮部、金門縣環境保護局、第九岸巡隊、第九海巡隊、機關單位、陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營、社區發展協會與志工團體及社區民眾等共同參與淨灘活動，金門榮欣志工隊也在林玉寶隊長號召下，一早分別從金門各地前往料羅八二據點集合，共同加入海灘清潔工作，現場總共有500位環保志工參加。

陳文顧表示，一年一度的搶灘料羅灣海上長泳去年因疫情關係取消，今年搶灘料羅灣海上長泳持續舉辦，金湖鎮公所照慣例提前舉辦淨灘活動，本次活動除了配合海上長泳活動外，更重要的是藉由親身參與淨灘，從中認識環保觀念，進而體認環保工作的重要，讓下一代也能看到整潔乾淨的美麗海岸線。