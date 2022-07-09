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百年雙喜樓屋頂因雨塌陷 金門文化局搶救

中央社／ 金門縣9日電
金門呂朝怡洋樓。 中央社
金門呂朝怡洋樓。 中央社

金門縣定古蹟呂朝怡洋樓，因前陣子大雨不斷，造成部分屋頂塌陷成了危樓；金門文化局表示，由於洋樓產權不清，現勘後只能先行補強，全力搶救這棟超過百年的古洋樓。

根據金門縣文化局資料，座落在金湖鎮東村的呂朝怡洋樓建於1911年，建築格局為單幢洋樓，但無外廊；最大特色在2樓正立面中央為拱門，左右兩旁窗為紅磚砌「囍」字，在整體並無裝飾的樸素立面中，「囍」字格外突出，因而別名「東村雙喜樓」。

呂朝怡洋樓已近40年無人居住，正立面植物竄生、立面泥塑多處損壞，部分嚴重損毀；特別是今年以來，金門雨勢不斷，屋頂崩塌日益嚴重，民眾看了十分惋惜。近日文化局長許績鑫會同金湖鎮長陳文顧、金門大學建築系副教授曾逸仁和結構技師等人前往現勘，了解洋樓受損情形。

許績鑫今天接受中央社記者訪問表示，由於呂朝怡洋樓產權不清，現階段只能以補強方式暫時維護，減緩洋樓坍塌可能。待廠商估價後，即可展開補強作業。

金門有130多棟洋樓，不少因牽涉產權問題或乏人管理，成了類似呂朝怡洋樓的危樓。為了安全起見，文化局已在四周圍上警示帶，並掛上安全告示，提醒民眾勿靠近，以免發生危險。

文化局縣定古蹟資料指出，興建人呂朝怡在新加坡出生，從事船運貨運相關產業，中年時期回到金門興建洋樓。民國26年因戰亂，呂朝怡攜妻兒回星國後未再回金，女兒呂春留在金門。

文化局表示，國軍在38年駐紮呂朝怡洋樓，曾協助修補洋樓；呂春出嫁後搬出洋樓，後期陸續由親戚借住。到了74年間，洋樓屋頂漏水嚴重，住者無力修繕因而搬出，至今無人居住。產權人呂傌力一直住在新加坡，未能取得聯絡。

呂朝怡洋樓因建築形式參考新加波南洋航運等歷史情境，極具特殊性。建築形式、雙喜窗、中拱門等都具有藝術保存價值，104年指定為縣定古蹟。

金門 文化局 建築

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