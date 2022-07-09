快訊

邱淑貞12歲小女兒罕見曝光 網讚「3姊妹神基因」

大馬羽賽／化解4賽末點 戴資穎仍不敵陳雨菲無緣爭冠

刺殺安倍槍枝來源曝光 鄰居憶凶嫌房每晚傳怪聲：毛骨悚然

「高雄首選」金牌果物 登新加坡捷運

中央社／ 高雄9日電
高雄市農業局為高雄農特產品積極經營海外市場，「高雄首選」好果品成功打進新加坡指標連鎖超市。 中央社（高雄市農業局提供）
高雄市農業局為高雄農特產品積極經營海外市場，「高雄首選」好果品成功打進新加坡指標連鎖超市。 中央社（高雄市農業局提供）

芭樂進入盛產期，高雄市推出的「高雄首選」金牌果物，包括珍珠芭樂、紅心芭樂進軍新加坡超市；更首次與新加坡捷運合作，共同行銷來自「高雄首選」的優質果品。

高雄市政府農業局今天新聞稿表示，首次與新加坡捷運合作，共同行銷來自「高雄首選」果品，6日起為期4周，走進車廂即會看到吸睛的「The Best ofKaohsiung from Taiwan！」，這些來自高雄盛產的芭樂、芒果、玉荷包、蓮霧及鳳梨，增進當地民眾對高雄果品認識，鮮豔豐富水果圖，彷彿開啟一場豐盛水果視覺饗宴。

另外，芭樂進入盛產期，農業局經營海外市場，「高雄首選」好果品成功打進新加坡指標連鎖超市NTUC Fairprice職總超市，該超市為當地最大的零售商，有逾200家分店。

農業局表示，8日至10日一連3天試吃推廣活動，有10家指標門市共同行銷高雄芭樂，據超市人員觀察，活動成功吸引主婦目光，消費者反應相當熱烈，也提升買氣，對於後續販售高雄水果深具信心。

農業局長張清榮表示，新加坡對台灣水果並不陌生，接受度高且消費力高，加上新加坡農產品大多仰賴進口，近年以「高雄首選」品牌搭配冷鏈物流穩定供貨，經營取向以符合市場需求。

今年為擴大宣傳渠道，首次與當地捷運合作行銷果品主視覺，強化消費者品牌印象。一方面透過輔導農民提升各項技術，持續推展拓銷活動，為農民爭取更寬廣外銷通路，提升國際市場佔有率。

農業局行銷輔導科表示，芭樂一直是外銷主力品項，這次上架兩款芭樂，包含來自阿蓮與燕巢的珍珠芭樂，以及內門農會的紅心芭樂。兩款果品果肉清脆爽口、甜酸度適中，不僅清脆多汁，還有豐富膳食纖維、維他命C、鐵、磷、鈣；紅心芭樂則有更豐富維生素A。

新加坡 捷運 農民

延伸閱讀

台南捷運再推進！藍線延伸線可行性研究提報交通部審議

新加坡再添一起猴痘病例 患者近期從美返星

獨／烏龍第一！新加坡5-11歲1、2劑接種率都超越台灣

強化糧食供應韌性 新加坡批准印尼雞肉進口

相關新聞

護國醫師沈泰龍猝逝 醫界哀悼

2020年除夕夜，高雄金芭黎舞小姐踢爆一名台商隱匿確診事實，被稱為「護國舞小姐」，事實上當時這名台商就診時，小兒科專科醫...

屏東+1165疫情趨緩　國中小學戶外運動設施即起開放

屏東縣今天新增1165例本土新冠確診個案，屏東縣政府表示，因疫情趨緩，國中小學戶外運動設施即日起可適度開放，至於室內運動...

葉匡時假日陪柯志恩跑行程 驚訝「整個美濃冷冷清清」

韓國瑜時代的高雄市副市長葉匡時利用假日展開市長輔選行程，今天陪同國民黨市長參選人柯志恩到美濃拜會地方人士。葉匡時中午帶著...

防建築工地假日「出包」 高市勞工局長率隊突檢罰2案

高雄市勞工局長周登春及勞檢處長郭清吉今天分頭帶隊突檢鳳山與前鎮二處建築外牆整修工地，共發現5項缺失，其中2項具有有立即危...

高雄輕軌10月通車至凹子底 陳其邁：輕軌也是文化之旅

高雄輕軌去年底通車到美術館站，中華路至博愛路凹子底路段即將完工，今早高雄市長陳其邁視察C24愛河之心站施工情況，送水果慰...

金門縣2座停車場委託經營 即起公開標租

金門近年來汽車數量大增，縣府為改善路外停車場環境及提供駕駛友善引導資訊，提升整體停車服務品質，並導入使用者付費概念，辦理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。