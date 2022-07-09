「高雄首選」金牌果物 登新加坡捷運
芭樂進入盛產期，高雄市推出的「高雄首選」金牌果物，包括珍珠芭樂、紅心芭樂進軍新加坡超市；更首次與新加坡捷運合作，共同行銷來自「高雄首選」的優質果品。
高雄市政府農業局今天新聞稿表示，首次與新加坡捷運合作，共同行銷來自「高雄首選」果品，6日起為期4周，走進車廂即會看到吸睛的「The Best ofKaohsiung from Taiwan！」，這些來自高雄盛產的芭樂、芒果、玉荷包、蓮霧及鳳梨，增進當地民眾對高雄果品認識，鮮豔豐富水果圖，彷彿開啟一場豐盛水果視覺饗宴。
另外，芭樂進入盛產期，農業局經營海外市場，「高雄首選」好果品成功打進新加坡指標連鎖超市NTUC Fairprice職總超市，該超市為當地最大的零售商，有逾200家分店。
農業局表示，8日至10日一連3天試吃推廣活動，有10家指標門市共同行銷高雄芭樂，據超市人員觀察，活動成功吸引主婦目光，消費者反應相當熱烈，也提升買氣，對於後續販售高雄水果深具信心。
農業局長張清榮表示，新加坡對台灣水果並不陌生，接受度高且消費力高，加上新加坡農產品大多仰賴進口，近年以「高雄首選」品牌搭配冷鏈物流穩定供貨，經營取向以符合市場需求。
今年為擴大宣傳渠道，首次與當地捷運合作行銷果品主視覺，強化消費者品牌印象。一方面透過輔導農民提升各項技術，持續推展拓銷活動，為農民爭取更寬廣外銷通路，提升國際市場佔有率。
農業局行銷輔導科表示，芭樂一直是外銷主力品項，這次上架兩款芭樂，包含來自阿蓮與燕巢的珍珠芭樂，以及內門農會的紅心芭樂。兩款果品果肉清脆爽口、甜酸度適中，不僅清脆多汁，還有豐富膳食纖維、維他命C、鐵、磷、鈣；紅心芭樂則有更豐富維生素A。
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