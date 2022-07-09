葉匡時假日陪柯志恩跑行程 驚訝「整個美濃冷冷清清」

韓國瑜時代的高雄市副市長葉匡時利用假日展開市長輔選行程，今天陪同國民黨市長參選人柯志恩到美濃拜會地方人士。葉匡時中午帶著柯志恩去吃粄條，不過今天是周六遊客卻不多，葉匡時有感而發說，「整個美濃冷冷清清」，希望柯志恩助高雄發展。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天沒有公開行程，韓團隊的葉匡時在臉書自曝行程指出，他今天帶著柯志恩到美濃拜會地方人士，中午選在「美濃老牌粄條店」用餐，老闆熱情合照留念，他發現牆上匾額是一群美濃國中第一屆同學題名合贈，其中一人是前中山大學校長、前科技部長楊弘敦，是他的老同事。

旗山、美濃是高雄市的後花園，假日遊客應該不少，不過葉匡時說，今天是周六，整個美濃冷冷清清，他不禁為這些商家憂慮，希望高雄早日恢復榮景，盼柯志恩的見識與能力，可以好好地幫助高雄發展。