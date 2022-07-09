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葉匡時假日陪柯志恩跑行程 驚訝「整個美濃冷冷清清」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市前副市長葉匡時（中）今天陪柯志恩下鄉拜會地方人士，中午在粄條街吃飯，驚訝發現「整個美濃冷冷清清」。圖／取自臉書
高市前副市長葉匡時（中）今天陪柯志恩下鄉拜會地方人士，中午在粄條街吃飯，驚訝發現「整個美濃冷冷清清」。圖／取自臉書

韓國瑜時代的高雄市副市長葉匡時利用假日展開市長輔選行程，今天陪同國民黨市長參選人柯志恩到美濃拜會地方人士。葉匡時中午帶著柯志恩去吃粄條，不過今天是周六遊客卻不多，葉匡時有感而發說，「整個美濃冷冷清清」，希望柯志恩助高雄發展。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天沒有公開行程，韓團隊的葉匡時在臉書自曝行程指出，他今天帶著柯志恩到美濃拜會地方人士，中午選在「美濃老牌粄條店」用餐，老闆熱情合照留念，他發現牆上匾額是一群美濃國中第一屆同學題名合贈，其中一人是前中山大學校長、前科技部長楊弘敦，是他的老同事。

旗山、美濃是高雄市的後花園，假日遊客應該不少，不過葉匡時說，今天是周六，整個美濃冷冷清清，他不禁為這些商家憂慮，希望高雄早日恢復榮景，盼柯志恩的見識與能力，可以好好地幫助高雄發展。

葉匡時發文後，有網友附和美濃冷清說法，留言說「美濃、六龜、旗山，擁有很好的觀光潛力，但一直沒有好好規畫，導致人潮稀稀落落」。柯志恩則是留言「美濃老牌粄條讚！感謝葉副市長的陪伴，中午小吃，美味又溫馨！」。

高市前副市長葉匡時中午在粄條街吃飯，驚訝發文說「整個美濃冷冷清清」。記者徐白櫻／翻攝
高市前副市長葉匡時中午在粄條街吃飯，驚訝發文說「整個美濃冷冷清清」。記者徐白櫻／翻攝

美濃 葉匡時 高雄市長

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