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防建築工地假日「出包」 高市勞工局長率隊突檢罰2案

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市勞工局長周登春（左）率隊假日突檢建築工地，其中兩件遭罰。記者王昭月／翻攝
高雄市勞工局長周登春（左）率隊假日突檢建築工地，其中兩件遭罰。記者王昭月／翻攝

高雄市勞工局長周登春及勞檢處長郭清吉今天分頭帶隊突檢鳳山與前鎮二處建築外牆整修工地，共發現5項缺失，其中2項具有有立即危險，將依職業安全衛生法裁罰雇主3萬到30萬元罰鍰。

高市勞工局為遏阻營造工地職業災害，利用假日到建築工地突檢，著重在墜落、倒塌、感電危害預防，勞工局長周登春指施工架、外牆整修、防水，具有高處作業、施工架、感電等高風險作業，鑑於假日工程施工，易因管理人力未到位而發生事故，因此進行突擊檢查。

周登春說，高雄和發產業園區、仁武產業園區、橋頭科學園區等重大建設陸續推動，老舊大樓外牆更新工程增多，營造工程活絡，工地風險相對較高。勞工局已列管轄內各高風險工地，鎖定高處作業、施工架構材等有倒塌風險的構築設施、吊掛作業及營造用電設備等常見的作業風險，加強督檢頻率。

勞檢處郭清吉處長指出，今年至今勞檢單位到營造工地已檢查1653次，具有立即危險及勞安重大缺失的工地，已62處停工，罰鍰200件，其中高度2公尺以上作業勞工未使用安全帶及未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備，是主要的缺失項目。

高雄老舊大樓外牆更新工程增多，營造工程活絡，工地風險相對較高。記者王昭月／翻攝
高雄老舊大樓外牆更新工程增多，營造工程活絡，工地風險相對較高。記者王昭月／翻攝

勞工局 勞檢 建築

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