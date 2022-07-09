高雄輕軌10月通車至凹子底 陳其邁：輕軌也是文化之旅

高雄輕軌去年底通車到美術館站，中華路至博愛路凹子底路段即將完工，今早高雄市長陳其邁視察C24愛河之心站施工情況，送水果慰勞施工人員。陳其邁表示，上任之後第一件事情就是把停工2年的輕軌加速趕工，C21A至C25提早2個月完工，預計今年10月通車。

高雄捷運局指出，目前輕軌二階工程通車至C20台鐵美術館站，C21與C21A美術館園區、C22聯合醫院、C23龍華國小、C24愛河之心等站體與軌道工程進度達65.73％，原定今年底完工，最後一段C25至C32在2023年底完工，屆時整個輕軌路網在高雄市區環繞成圓。

今早市長陳其邁會同立委趙天麟，以及李雅慧、簡煥忠、李喬如等議員勘查施工情況，客委會主委楊瑞霞親自介紹愛河之心站採用客家元素裝飾的特色車站，展現剪紙、菸葉等文化意涵。

李雅慧建議，愛河之心距離同盟路客家文物館還有一小段距離，客家元素需要更多連貫性，可在自行車道動線上加強；簡煥忠則擔心通車後交通路況多，盼加強宣導。

陳其邁親自上場解說，輕軌路段提早2個月完工，台灣設計展10月舉辦時，遊客就能從高鐵捷運紅線，然後搭輕軌就能直接到美術館或駁二、鼓山哈瑪星等地，各站都有不同特色，搭乘輕軌捷運不僅是交通之旅，也是認識高雄文化之旅。